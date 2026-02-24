Ngân hàng cảnh báo tất cả khách hàng không quét những mã QR này

KienlongBank mới đây đã phát đi cảnh báo về việc tội phạm công nghệ cao đang gia tăng thủ đoạn Ghost Pairing, hình thức liên kết trái phép thiết bị với điện thoại khách hàng để theo dõi tin nhắn, đánh cắp mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng thường thực hiện theo 3 hình thức:

Thứ nhất: Gửi tin nhắn “lì xì Tết”, “trúng thưởng”, “xác thực tài khoản” qua Zalo, Facebook hoặc SMS.

Thứ hai: Yêu cầu quét mã QR hoặc nhấn vào đường link lạ để nhận quà hoặc xác nhận thông tin.

Thứ ba: Sau khi thao tác, điện thoại bị liên kết ẩn, kẻ gian chiếm quyền đọc OTP và thực hiện giao dịch chuyển tiền trái phép.

Để phòng tránh rủi ro, ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không quét mã QR lạ, không nhấn vào link không rõ nguồn gốc, thường xuyên kiểm tra thiết bị đăng nhập và đăng xuất ngay nếu phát hiện bất thường.

Khi có dấu hiệu bị chiếm quyền, ngắt kết nối mạng internet và liên hệ ngay hotline 1900 6929 hoặc đến Chi nhánh/Phòng giao dịch KienlongBank gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.