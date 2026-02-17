Công an TPHCM cảnh báo hành vi đốt pháo trái phép dịp Tết

Theo Công an thành phố, thời điểm cận Tết là lúc tình trạng mua bán, vận chuyển pháo lậu có nguy cơ gia tăng. Nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch trái phép, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an ninh trật tự và tai nạn đáng tiếc.

Pháo hoa được phép sử dụng nhưng phải đúng quy định

Theo quy định hiện hành tại Chính phủ Việt Nam, người dân được phép sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ do các đơn vị được cấp phép sản xuất, kinh doanh hợp pháp cung cấp. Tuy nhiên, việc sử dụng phải đảm bảo đúng chủng loại, nguồn gốc rõ ràng và không làm ảnh hưởng đến an toàn công cộng.

Lực lượng chức năng chuẩn bị cho "trận địa" pháo hoa giao thừa Bính Ngọ.

Công an TPHCM nhấn mạnh, người dân không được tự ý mua pháo trôi nổi trên thị trường, không tiếp tay cho hành vi buôn lậu, sản xuất, chế tạo pháo nổ trái phép. Các trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, khu dân cư đông đúc, tuyến giao thông cửa ngõ và không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến khích chủ động tố giác các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép để góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo một mùa xuân an toàn, lành mạnh.

Công an TPHCM khẳng định quan điểm xuyên suốt: xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để tình trạng đốt pháo trái phép tái diễn, gây mất an toàn trong cộng đồng.

6 lưu ý khi đốt pháo hoa

Pháo hoa chỉ nên được sử dụng tại các khu vực rộng rãi, không có vật liệu dễ cháy, xa các khu dân cư, cây cối và công trình dễ cháy, nổ.

Trước khi đốt, người dùng cần kiểm tra kỹ các sản phẩm pháo hoa, bảo đảm không có dấu hiệu hư hỏng, ẩm ướt hoặc các yếu tố nguy hiểm khác.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ đúng quy trình khi đốt pháo. Đảm bảo rằng khi đốt pháo, không có người đứng quá gần, tránh để pháo rơi vào các vật dụng dễ cháy.

Chuẩn bị phương tiện chữa cháy: như bình chữa cháy, vòi nước, xô cát… để xử lý kịp thời nếu xảy ra cháy, nổ. Không tự ý sửa chữa hoặc sử dụng những pháo hoa đã bị hư hỏng.

Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để dập tắt đám cháy, đồng thời gọi ngay cho cảnh sát và tiến hành tổ chức cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.