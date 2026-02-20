Công an TP. Hà Nội cảnh báo chiêu trò trên tài khoản H’My

Tối 18/02, một tài khoản mạng xã hội mang tên H’My bất ngờ đăng tải thông tin về một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng, song lại không nêu rõ thời gian và địa điểm xảy ra. Cách trình bày mập mờ khiến nhiều người lầm tưởng đây là vụ việc vừa mới xảy ra trên địa bàn Hà Nội, gây hoang mang trong dư luận.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh và làm rõ nội dung bài đăng. Kết quả cho thấy, thông tin mà tài khoản H’My chia sẻ thực chất là vụ tai nạn giao thông từng xảy ra vào ngày 05/4/2023 trên đường Võ Chí Công, nay thuộc phường Tây Hồ, Hà Nội. Vụ việc đã được cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật ngay sau khi xảy ra.

Đánh giá ban đầu cho thấy tài khoản này có dấu hiệu hoạt động nhằm mục đích thu hút tương tác. Đáng chú ý, trang cá nhân thường xuyên sử dụng nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra hoặc cắt ghép tinh vi, đăng lại các vụ việc cũ nhưng trình bày theo hướng như tin tức mới. Thủ đoạn này dễ khiến người dùng hiểu lầm, từ đó lan truyền thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin gây hiểu lầm hoặc cố tình xuyên tạc bối cảnh sự việc nhằm mục đích xấu.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ các bài viết chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc. Đồng thời, khi phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm, người dân nên chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.