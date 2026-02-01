Vụ tài xế đỗ xe “khóa đuôi”, thách thức “đỗ đến mai” ở Hà Tĩnh: Luật sư phân tích trách nhiệm pháp lý

Ngày 18/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc gây bức xúc xảy ra trên đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo nội dung trong video, một người đàn ông điều khiển ô tô màu đen về quê vợ du xuân thì bị xe ô tô màu trắng BKS 38A-612.07 đỗ chắn phía trước, gần như bịt kín lối vào nhà ngoại. Khi người này gọi chủ xe ra đề nghị di chuyển phương tiện để nhường đường, đối phương không hợp tác.

Chưa dừng lại ở đó, ít phút sau xuất hiện thêm một ô tô khác BKS 38A-258.63 đỗ phía sau, “khóa đuôi” chiếc xe màu đen, đẩy sự việc vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, phương tiện không thể di chuyển.

Đáng chú ý, theo phản ánh trong clip, người đàn ông đỗ xe có lời lẽ thách thức, cho rằng gia đình có nhiều ô tô và “thích đỗ đến tối, đến mai cũng được”, đồng thời tuyên bố quen biết hầu hết lực lượng công an địa phương.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Trần Phú đã cử lực lượng đến hiện trường yêu cầu giải tỏa. Chỉ đến lúc này, người đàn ông mới điều khiển phương tiện rời đi.

Trao đổi với PV, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, những gì diễn ra qua clip cho thấy hành vi của người đàn ông sử dụng hai xe ôtô đỗ chặn đầu, chặn đuôi xe của người khác, cản trở người dân đi chúc tết và có thái độ thách thức như vậy là không phù hợp với chuẩn mực đạo đức và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng sẽ tiến hành làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo quy định của pháp luật, mọi người phải chấp hành các quy định để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội. Việc dừng đỗ xe phải tuân thủ các quy định của Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, Điều 18 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, gười điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây: Tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới; Trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy.