Nhét 109 khách lên xe 45 chỗ chạy tuyến hơn 300km, nhà xe D-T bị phạt tổng 225 triệu

Theo thông tin từ Tuổi trẻ Online, ngày 19/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên lập biên bản xử phạt tài xế và chủ xe khách chở quá số người quy định.

Trước đó vào tối 18/2, người dân phản ánh xe khách biển số 17F-002.XX của nhà xe D-T có dấu hiệu "chở quá số người quy định".

Chiếc xe khách vi phạm chở quá số người quy định - Ảnh: D.A/ TTO

Qua kiểm tra, kiểm đếm trực tiếp, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên xác định anh Đ.V.A. (sinh năm 1982, trú tại xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên) lái xe khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km, chở quá số người quy định (109 người/45 chỗ).

Cũng theo báo Lao động, mức xử phạt đối với lái xe: Phạt tiền 75.000.000 đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện là Công ty cổ phần D-T, hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện vi phạm nêu trên bị xử lý theo khoản 6, Điều 32, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27.12.2024 của Chính phủ.

Xe khách vi phạm bị xử phạt hành chính tổng cộng 225 triệu đồng. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Mức xử phạt đối với chủ phương tiện: Phạt tiền 150.000.000 đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu “Xe hợp đồng” trong 2 tháng.

Tổng mức xử phạt đối với chủ xe và lái xe là 225.000.000 đồng.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh chở khách, với các hành vi như: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng; vi phạm về tốc độ…

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người dân cung cấp thông tin vi phạm của xe khách qua các kênh tiếp nhận (fanpage, ứng dụng VNeTraffic, số điện thoại tiếp nhận phản ánh của Cục CSGT) để kịp thời xác minh, xử lý, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân đi lại sau Tết.