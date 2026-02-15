Kỷ lục: Xe khách bị phạt gần 300 triệu đồng ngày cận Tết và khung cảnh 'không thể tưởng tượng' bên trong

Nhằm bảo đảm an toàn cho Nhân dân tham gia giao thông trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Phú Thọ đã chủ động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách – loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong dịp cao điểm lễ, Tết.

Riêng trong ngày 13/02/2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT đã phát hiện và xử lý 152 trường hợp xe ô tô khách vi phạm, với tổng số tiền phạt trên 812 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu tập trung vào hành vi chở quá số người quy định, chở hàng hóa vượt kích thước cho phép, thiết bị giám sát hành trình không hoạt động và thiếu các điều kiện bắt buộc trong kinh doanh vận tải.

Điển hình, vào lúc 22h30’ ngày 13/02/2026, tổ công tác kiểm tra xe khách biển kiểm soát 25B-xxx.92 do Nguyễn Minh T (SN 1980, trú tại phường Sơn Tây, TP Hà Nội) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, xe chở 65/34 người, vượt gần gấp đôi số người cho phép; đồng thời chở hành lý, hàng hóa vượt kích thước bao ngoài và thiết bị giám sát hành trình không hoạt động.

Với các hành vi vi phạm Điểm e Khoản 3; Khoản 4; Điểm đ Khoản 6 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lái xe có thể bị xử phạt tối đa 67.800.000 đồng và trừ 04 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện (tổ chức) có thể bị phạt tới 174 triệu đồng.

Chỉ 15 phút sau, vào lúc 22h45’, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra xe khách biển số 25B-xxx.35 do Lê Văn N (SN 1991, trú tại tỉnh Lai Châu) điều khiển. Phương tiện này chở tới 91/44 người, chở hàng hóa vượt kích thước và thiết bị giám sát hành trình không hoạt động.

Tổng mức phạt tối đa đối với lái xe lên tới 80.800.000 đồng, kèm theo hình thức trừ 04 điểm GPLX; chủ phương tiện có thể bị xử phạt tối đa 174 triệu đồng.

Đặc biệt, rạng sáng ngày 14/02/2026, vào lúc 00h24’, xe khách biển số 26B-xxx.23 do Vũ Anh T (SN 1988, trú tại tỉnh Tuyên Quang) điều khiển bị dừng kiểm tra. Ngoài việc chở 73/22 người, chở hàng hóa vượt kích thước và thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, phương tiện còn không có phù hiệu theo quy định đối với xe kinh doanh vận tải hành khách.

Với loạt vi phạm này, lái xe có thể bị phạt tối đa 80.800.000 đồng và trừ 04 điểm GPLX; chủ phương tiện có mức phạt lên tới 198 triệu đồng, tổng mức phạt là hơn 278 triệu đồng.

Hành khách ngồi, nằm la liệt ở sàn ô tô, chiếc xe không còn chỗ trống nào. Ảnh: CA Phú Thọ



Tiếp đó, vào lúc 00h30’ cùng ngày, xe khách biển số 24F-xxx.08 do Khổng Như H (SN 1988, trú tại tỉnh Tuyên Quang) điều khiển cũng bị phát hiện chở 66/36 người và thiết bị giám sát hành trình không hoạt động. Tổng mức phạt tối đa đối với lái xe là 65.000.000 đồng, trừ 04 điểm GPLX; chủ phương tiện có thể bị phạt tới 162 triệu đồng.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, hành vi điều khiển xe khách chở quá số người quy định là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát phương tiện, lật xe, va chạm giao thông… gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không chỉ nhằm răn đe, mà còn góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân trong dịp cao điểm Tết.