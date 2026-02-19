Việt Nam mua 'siêu máy' điều trị ung thư thế hệ mới nhất của Mỹ

Tổng Bí Thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký Hợp đồng mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống “siêu máy” điều trị ung thư Proton Mevion S250-FIT thế hệ mới nhất giữa Bệnh viện Tâm Anh và hãng Mevion

Chiều 18/2 tại Washington, DC (Mỹ), trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đại diện Bộ Thương mại Mỹ, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh và Tập đoàn Công nghệ thiết bị Y tế Mevion (Mevion Medical Systems, Inc.) chính thức ký Hợp đồng mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống “siêu máy” điều trị ung thư Proton Meivon thế hệ mới nhất (S250-Fit), hiện đại hàng đầu thế giới, trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Hệ thống điều trị ung thư Proton Mevion S250-FIT là thế hệ mới nhất, được phát triển công nghệ ở mức gần như hoàn hảo cho mục tiêu điều trị ung thư bằng xạ trị proton - liệu pháp ưu việt trong điều trị ung thư về hiệu quả và độ an toàn ở mức rất cao so với xạ trị thông thường.

Ở phiên bản công nghệ mới, cao cấp này, FDA đã chính thức cấp phép sử dụng vào tháng 10/2025 và Bệnh viện Stanford (Mỹ) là đơn vị đầu tiên đặt mua để sử dụng trong điều trị. Với sự tinh vi của công nghệ, số lượng hệ thống máy cung cấp cho thị trường là rất khan hiếm, do đó, với hợp đồng ký kết này, Việt Nam sẽ là nước thứ 2 bên ngoài Mỹ có thể đặt mua hệ thống máy. Phần mềm và công nghệ sử dụng ở phiên bản tốt nhất, tương đương với các bệnh viện hàng đầu trên thế giới về điều trị ung thư.

Hệ thống “siêu máy” xạ trị Proton MEVION S250-FIT đầu tiên tại châu Á vừa được Bệnh viện Tâm Anh đặt mua thành công, kỳ vọng giúp người bệnh được điều trị hiệu quả cao, an toàn, chi phí hợp lý

Chính thức tham gia mạng lưới điều trị ung thư công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới

Với sự hiện diện của hệ thống xạ trị proton thế hệ mới này, hệ thống BVĐK Tâm Anh, Việt Nam chính thức tham gia mạng lưới điều trị ung thư công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới từ Mevion, mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh tại Việt Nam giống như hàng chục nghìn bệnh nhân tại Mỹ đã được điều trị tốt bởi những thế hệ máy xạ trị proton Mevion trong những năm qua.

Tại buổi lễ, các bên đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là khoa học công nghệ hiện đại, bao gồm công nghệ đỉnh cao về y tế, không chỉ đáp ứng cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân mà còn là cơ hội phát triển du lịch y tế.

Khác với các máy xạ trị proton thế hệ cũ, cồng kềnh, phức tạp, “siêu máy” xạ trị Proton Mevion S250-FIT thế hệ mới nhất có kích thước nhỏ gọn, thời gian chuyển giao, lắp đặt và chính thức vận hành rút ngắn hơn rất nhiều, mở rộng cơ hội cho nhiều người bệnh được tiếp cận nhanh và sớm hơn với công nghệ xạ trị tiên tiến của thế giới trong hành trình chạy đua với bệnh tật.

AI phân tích chuyên sâu, vượt trội

TTND.TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM cho biết, kỹ thuật xạ trị Proton có ưu điểm vượt trội “siêu trúng, siêu đúng, siêu an toàn” khi năng lượng tiêu diệt khối u được AI phân tích chuyên sâu để xác định chính xác vị trí của khối u, gia tăng hiệu quả điều trị tối ưu nhưng bảo vệ mô lành tốt hơn.

Hệ thống này có thể xác định khối u nằm ở vị trí sâu, phức tạp, nhạy cảm (như ung thư đầu cổ, não, tủy sống, phổi, gan...), bảo vệ tối đa các mô lành và cơ quan quan trọng xung quanh (như tim, phổi, não bộ…) so với xạ trị photon tia X truyền thống, ít tác dụng phụ và hiệu quả điều trị cao hơn, an toàn hơn. Đặc biệt, “siêu máy” xạ trị này còn đặc biệt giúp người bệnh giảm tối đa thời gian xạ trị, có thể nằm, ngồi thoải mái với cảm giác an toàn, dễ chịu.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hệ thống BVĐK Tâm Anh nhấn mạnh, sự kiện Tâm Anh, Việt Nam và Mevion, Mỹ ký hợp đồng mua - bán hệ thống xạ trị Proton thế hệ mới Mevion S250-FIT là dấu ấn quan trọng không chỉ đối với Hệ thống BVĐK Tâm Anh mà còn có thể coi là bước tiến vượt trội trong hành trình y tế Việt Nam tiếp cận, làm chủ các thiết bị công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực ung thư của Việt Nam.

Hệ thống BVĐK Tâm Anh là một trong những mô hình y tế tư nhân hiện đại tiêu biểu tại Việt Nam, tiên phong đầu tư đồng bộ nhiều công nghệ y học tiên tiến hàng đầu thế giới như robot phẫu thuật thần kinh Modus V Synaptive tích hợp AI; robot phẫu thuật Da Vinci Xi thế hệ mới; robot phẫu thuật thay khớp gối CUVIS-Joint; hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại như CT Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt, CT 1975 lát cắt, MRI 3 Tesla…

