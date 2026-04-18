Có một thời, cứ đẹp là bị đem ra so với Kim Tae Hee, đến mức cụm từ "đẹp như Kim Tae Hee" gần như trở thành tiêu chuẩn. Mới đây, một đoạn clip cũ của cô trong phim IRIS (2009) bất ngờ được đào lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ vài giây cắt từ phim cũng đủ khiến dân tình phải trầm trồ: hóa ra cách đây 17 năm, Kim Tae Hee đã đạt đến một đẳng cấp nhan sắc mà đến giờ nhìn lại vẫn không có điểm gì để chê, hoàn toàn xứng đáng trở thành chuẩn mực visual.

Visual nức nở của Kim Tae Hee năm 29 tuổi

Trong clip, Kim Tae Hee gây ấn tượng với gương mặt gần như không cần trang điểm cầu kỳ. Ở tuổi 29, cô như một bông hoa rực rỡ với làn da trắng mịn, đường nét thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt trong veo nhưng đầy cảm xúc. Đặc biệt, biểu cảm buồn nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ mong manh khiến người đẹp càng thêm cuốn hút, ai nhìn cũng muốn chở che.

Ở một góc quay khác, khi cô ngẩng lên, ánh mắt có chút lạnh lùng nhưng vẫn giữ được nét thanh tao, trong trẻo. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp mềm yếu và cứng cỏi tạo nên khí chất rất riêng mà không phải ai đẹp cũng có. Nhìn những khung hình này mới hiểu vì sao thời đó, Kim Tae Hee gần như không có đối thủ trong cuộc đua visual.

Không ngạc nhiên khi đoạn clip vừa xuất hiện đã khiến cõi mạng bùng nổ: - Quả nhiên là nhan sắc huyền thoại - 17 năm trước mà đã như này thì chịu, không có cửa so - Giờ nhìn lại vẫn thấy quá đỉnh, đúng kiểu nhan sắc quốc bảo - Bi Rain có được chị đúng là thắng đời 1-0 thật sự - Không cần makeup đậm hay sửa sang gì mà vẫn đẹp hơn cả dàn mỹ nhân bây giờ - Gu mình thì thấy chị này có khuôn mặt đẹp nhất phim Hàn. Phim Hàn đẹp nhiều, nhưng đôi mắt đẹp cỡ này hiếm ghê - Đúng chuẩn Quốc bảo nhan sắc của Hàn Quốc. Nữ diễn viên đẹp nhất mình thích Kim Tae Hee - Thiên kim giàu trong phim cả ngoài đời, không biết chị tạo phước gì nữa

Sinh năm 1980, Kim Tae Hee bước chân vào showbiz từ đầu những năm 2000 và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Cô thực sự bùng nổ sau Nấc Thang Lên Thiên Đường (2003), rồi tiếp tục khẳng định vị thế với loạt phim đình đám như Chuyện Tình Harvard, My Princess , IRIS, Hi Bye Mommy...

Ít ai biết rằng cô còn là một trong những nữ diễn viên có học vấn "khủng" bậc nhất Kbiz khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul - ngôi trường danh giá hàng đầu Hàn Quốc. Xuất thân gia đình khá giả, học vấn nổi bật, nhan sắc đỉnh cao, sự nghiệp thành công, Kim Tae Hee gần như hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành hình mẫu toàn diện.

Năm 2017, cô kết hôn với Bi Rain sau thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Đám cưới giản dị nhưng nhận được sự chúc phúc của cả châu Á. Kể từ đó, cặp đôi luôn được xem là một trong những gia đình kiểu mẫu của showbiz Hàn: kín tiếng, ổn định và bền vững. Với một người vợ vừa đẹp, vừa giỏi, vừa có nền tảng vững chắc như Kim Tae Hee nên dân mạng thường đùa rằng Bi Rain thực sự đã "thắng đời 1-0".

Hiện tại, dù đã bước qua tuổi 46và là mẹ của hai con, Kim Tae Hee vẫn giữ được phong độ nhan sắc đáng kinh ngạc. Không còn là vẻ đẹp "nàng thơ" của thời trẻ, cô ngày càng mặn mà, đằm thắm và vẫn nhẹ nhàng như xưa. Và có lẽ, sau ngần ấy năm, danh xưng "tượng đài nhan sắc" dành cho Kim Tae Hee vẫn hoàn toàn xứng đáng.

Clip: Ghiền Phim