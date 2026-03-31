Ngắm biệt thự 50 tỷ của Ngọc Trinh: Phòng ngủ rộng bằng 3 căn chung cư đập thông, góc nào trong nhà cũng “sống ảo” dễ dàng

Biệt thự của Ngọc Trinh tại TP.HCM gây ấn tượng với không gian sống rộng rãi, sang trọng với quy mô lên đến 4 tầng, diện tích hơn 800m². Cô dọn về đây từ cuối năm 2020 và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên trong căn nhà, từ các góc nhỏ đến quá trình hoàn thiện từng chi tiết. Theo chia sẻ, giá trị căn biệt thự vào khoảng 50 tỷ đồng, chưa tính phần nội thất được đầu tư thêm khoảng 1 triệu USD.

Ngôi nhà được Ngọc Trinh thiết kế theo hướng mở, mang phong cách hiện đại, ưu tiên ánh sáng tự nhiên để tạo cảm giác thoáng đãng. Gam màu trắng - đen làm nền chủ đạo, trong khi nội thất lại thiên về hồng - trắng, đúng với gu thẩm mỹ nữ tính của Ngọc Trinh. Không gian bên ngoài có hồ bơi riêng, các phòng đều rộng rãi và được bố trí tiện nghi. Đáng chú ý, cô còn đầu tư mạnh cho hệ thống sinh hoạt với hàng chục máy lạnh cùng nhiều tủ lạnh đặt ở các khu vực khác nhau trong nhà, thể hiện sự chăm chút kỹ lưỡng cho tổ ấm của mình.

Cận cảnh bên trong biệt thự 50 tỷ của Ngọc Trinh

Không gian nào trong căn biệt thự của Ngọc Trinh cũng rộng rãi đến choáng ngợp. Phòng khách có diện tích lớn, đủ sức chứa hàng chục người mà vẫn thoải mái. Đặc biệt, phòng ngủ của cô có diện tích lên đến khoảng 250m², được thiết kế như một không gian nghỉ ngơi kết hợp thư giãn đầy tiện nghi.

Ngôi nhà còn có tới 5 phòng kho lớn nhỏ để phục vụ nhu cầu lưu trữ đồ đạc. Khu vực phòng tắm cũng được đầu tư rộng rãi, tạo cảm giác như spa tại gia. Ngoài ra, Ngọc Trinh còn có sở thích trưng bày ảnh cá nhân khắp nhà, từ phòng ngủ với những bức ảnh cỡ lớn cho đến cả bên trong thang máy, tạo dấu ấn rất riêng cho không gian sống.

Không gian phòng khách thoáng đãng, rộng rãi

Một góc trong phòng ngủ của Ngọc Trinh

Bên trong thang máy cũng có ảnh chân dung của mỹ nhân 1989

Một góc trong tủ quần áo của Ngọc Trinh

Các hệ tủ lưu trữ nhiều vô kể trong biệt thự

Ngọc Trinh đầu tư một khu riêng để trưng bày giày dép

Khu vực nhà tắm cực rộng rãi