Hà Tăng càng cố mặc đơn giản càng "phát sáng" trong đám đông

Tăng Thanh Hà (sinh năm 1986) ở tuổi 40 vẫn là hình mẫu mặc đẹp được nhiều chị em yêu thích và tham khảo. Không chạy theo xu hướng cầu kỳ, phong cách của cô xoay quanh những món đồ cơ bản nhưng được phối tinh tế, tạo nên tổng thể thanh lịch, hiện đại. Chính sự tối giản có chọn lọc này giúp Hà Tăng luôn giữ được vẻ ngoài nhẹ nhàng, sang trọng mà không bao giờ lỗi mốt. Mỗi lần ngắm nhìn những set đồ của cô, không khó để bỏ túi thêm vài công thức phối đồ vừa đẹp mắt, vừa dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày.

Gu thời trang của Hà Tăng suốt nhiều năm vẫn trung thành với tinh thần tối giản và thanh lịch. Cô lựa chọn blazer dáng ngắn tay, layer bên trong một chiếc áo mỏng, kết hợp cùng quần jeans để hoàn thiện tổng thể. Set đồ này không cầu kỳ nhưng đủ sức toát lên vẻ thời thượng, tinh tế.

Sơ mi là một trong những món đồ yêu thích của Hà Tăng, thường xuyên xuất hiện trong phong cách thường ngày của cô. Bên cạnh cách phối quen thuộc với quần suông hay quần jeans, thỉnh thoảng cô cũng đổi gió bằng những thiết kế họa tiết nổi bật. Điển hình như quần họa tiết da báo, mang đến vẻ ngoài cá tính, phóng khoáng mà vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng.

Hà Tăng diện quần jeans kết hợp áo khoác lửng, mix cùng giày sneaker để tăng vẻ năng động, thời thượng mà vẫn thoải mái. Trong phong cách street style, cô cũng linh hoạt biến hóa với nhiều kiểu giày dép khác nhau, từ sneaker trẻ trung đến các thiết kế thanh lịch, giúp tổng thể luôn mới mẻ và cuốn hút.

Set đồ đơn giản mà bắt mắt của Hà Tăng gồm combo áo thun kết hợp chân váy lụa mềm mại. Để tạo điểm nhấn, cô khéo léo phối cùng đôi giày lưới màu đỏ nổi bật, giúp tổng thể trở nên ấn tượng mà vẫn giữ được nét tinh tế, yêu kiều.

Hà Tăng gợi ý một set đồ dạo phố đẹp mắt với áo gile không tay phối cùng quần suông. Đây đều là những item kinh điển, dễ mặc và không kén dáng người. Nhờ cách kết hợp khéo léo, tổng thể mang đến cảm giác thanh lịch, hiện đại, đồng thời vẫn đảm bảo sự thoải mái khi xuống phố.