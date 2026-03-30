Thời trang của Minh Hằng: Khen riết sợ nhàm, nhưng quá khó để chê!

Minh Hằng là một trong số ít mỹ nhân Vbiz giữ vững phong độ cả nhan sắc lẫn thời trang suốt nhiều năm mà không hề bị lu mờ. Ở tuổi U40, visual của cô vẫn trẻ trung rạng rỡ như ngày nào, mỗi lần xuất hiện đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ vậy, gu thời trang của Minh Hằng cũng ngày càng thăng hạng, liên tục biến hóa với phong cách tươi mới, sành điệu nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng. Từ những set đồ dạo phố đơn giản đến trang phục đi biển hay dự sự kiện, cô đều biết cách lựa chọn và mix match cao tay, vừa tôn dáng vừa thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế.

Style của Minh Hằng ở tuổi U40: Sành điệu, nịnh mắt, đẹp không có điểm chê

Trong chuyến du lịch mới đây, Minh Hằng ghi điểm khi diện chiếc đầm ôm tông hồng ngọt ngào, nổi bật bởi thiết kế lệch vai điểm nơ điệu đà. Trang phục giúp tôn trọn vóc dáng cân đối, mang đến diện mạo tươi tắn và trẻ trung. Ở tuổi U40, mỹ nhân sinh năm 1987 vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, phần nhiều là nhờ gu thời trang nữ tính, sang chảnh và tinh tế.

Giữ vững phong cách sành điệu, Minh Hằng chọn diện thiết kế váy dài mềm mại, kết hợp cùng áo khoác da cá tính, tạo nên tổng thể hài hòa giữa nét nữ tính và sự phóng khoáng. Cách phối đồ này không chỉ tôn lên vóc dáng mà còn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động nhưng vẫn rất cuốn hút.

Thời trang đi biển luôn ưu tiên sự phóng khoáng, thoải mái, và Minh Hằng cũng không ngoại lệ. Cô chọn một chiếc đầm hai dây dáng dài với gam trắng tinh khôi, mang đến vẻ ngoài thướt tha, nhẹ nhàng mà vẫn đầy cuốn hút. Thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ phù hợp cho những chuyến đi biển, vừa dễ mặc lại vừa tôn dáng. Mùa hè này, chị em hoàn toàn có thể tham khảo và bổ sung ngay một chiếc vào tủ đồ của mình.

Phong cách thời trang U40 của Minh Hằng ngày càng thăng hạng, gần như không có điểm nào để chê khi cô liên tục lăng xê những thiết kế trendy, nịnh mắt. Mỹ nhân sinh năm 1987 không bỏ qua xu hướng áo hai dây phối ren đang ‘hot hit’, khéo léo phối cùng quần jeans đơn giản. Chỉ cần khoác thêm một chiếc blazer là đã hoàn thiện set đồ vừa xinh xắn, vừa sang trọng mà vẫn rất hiện đại.