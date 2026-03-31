Gò má hồng như say rượu của Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa đán sở hữu khả năng gây thương nhớ nhờ nhan sắc ngọt ngào cùng thần thái cuốn hút. Mỗi lần xuất hiện, cô đều dễ dàng khiến công chúng chú ý, và tại sự kiện trong khuôn khổ Shanghai Fashion Week mới đây cũng không ngoại lệ. Mỹ nhân sinh năm 1998 ghi điểm với diện mạo trong trẻo, xinh đẹp gần như không có điểm chê, đặc biệt là lớp makeup căng bóng, rạng rỡ với đôi má ửng hồng ngọt ngào.

Có thể nói, chính những gò má xinh xắn, nũng nịu đã trở thành “vũ khí” trong phong cách trang điểm của Triệu Lộ Tư. Dù không quá cầu kỳ, cách đánh má tinh tế vẫn đủ để hoàn thiện tổng thể, giúp gương mặt của nàng tiểu hoa luôn tươi tắn và cuốn hút theo cách riêng.

Triệu Lộ Tư xuất hiện trong một sự kiện thuộc khuôn khổ Shanghai Fashion Week, gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào xinh đẹp, nổi bật với hiệu ứng má hồng lấp lánh rạng rỡ

Trước đó, trong nhiều layout trang điểm khác, hiệu ứng má hồng của Triệu Lộ Tư cũng để lại nhiều ấn tượng với hội mê làm đẹp

Triệu Lộ Tư chia sẻ bí kíp đánh má hồng

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng những layout makeup trong trẻo, Triệu Lộ Tư luôn khiến nhiều chị em tò mò về cách trang điểm của mình. Không chỉ gây ấn tượng với diện mạo xinh xắn, cô còn rất thoải mái chia sẻ những bí kíp làm đẹp đơn giản nhưng hiệu quả. Với má hồng, Triệu Lộ Tư áp dụng cách xác định điểm đánh khá thú vị: từ trung tâm mắt dóng thẳng xuống, đồng thời từ đầu mũi kẻ ngang sang, điểm giao nhau chính là vị trí lý tưởng để tán má. Sau đó, chỉ cần tán nhẹ và lan đều quanh khu vực này, gương mặt sẽ lập tức trở nên hài hòa, tự nhiên mà vẫn nổi bật.

Về màu sắc, Triệu Lộ Tư thường ưu tiên những gam ngọt ngào như hồng hay cam đào để giữ lớp makeup trong trẻo, tươi tắn. Đôi khi, cô còn tạo hiệu ứng căng bóng nhẹ như được phủ một lớp highlight mỏng, giúp đôi má ửng hồng bắt sáng tinh tế, khiến tổng thể gương mặt thêm phần rạng rỡ và cuốn hút.





Má hồng chỉ là một bước nhỏ trong chu trình makeup, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên tổng thể gương mặt tươi tắn và có sức sống. Nếu yêu thích hiệu ứng má ửng ngọt ngào của Triệu Lộ Tư, bạn hoàn toàn có thể tham khảo cách đánh má của cô, đồng thời bổ sung vào túi đồ makeup những gam màu dịu nhẹ như hồng, cam đào để dễ dàng áp dụng. Chỉ cần chọn đúng màu và tán khéo léo, lớp trang điểm sẽ trở nên trong trẻo, rạng rỡ và cuốn hút hơn hẳn.