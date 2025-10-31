Nếu con có những hành vi này trong bữa cơm gia đình - hãy nắn chỉnh vì đó có thể là dấu hiệu của sự VÔ ƠN, BẤT HIẾU

Bữa cơm gia đình không chỉ là nơi để ăn uống, mà còn là thời gian nuôi dưỡng tình cảm, rèn nếp sống và nhân cách cho con trẻ. Thế nhưng, nhiều cha mẹ mải mê công việc hoặc xuề xòa với con mà không để ý rằng, chính trong những bữa ăn hằng ngày, con đang hình thành thói quen thiếu tôn trọng, thậm chí có thể trở nên vô ơn, bất hiếu sau này.

Dưới đây là những hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cha mẹ cần để mắt và chỉnh sửa kịp thời:

1. Con không mời cơm ông bà, cha mẹ

Việc mời cơm là phép lịch sự cơ bản, thể hiện sự tôn trọng người lớn. Nếu con ăn trước, không đợi ai, không chào hỏi, đó không chỉ là thiếu lễ phép mà còn là biểu hiện của cái tôi ích kỷ, coi bản thân làm trung tâm.

2. Chê bai đồ ăn hoặc bỏ thừa mứa

Khi con nhăn mặt, chê “dở”, “không ngon” hay cố tình để thừa cơm, điều đó thể hiện sự thiếu trân trọng công sức của người nấu. Nếu cha mẹ không uốn nắn, lâu dần con sẽ quen với việc coi mọi thứ có được là hiển nhiên, không biết biết ơn.

3. Vừa ăn vừa làm việc riêng, tỏ thái độ khi bị nhắc nhở

Trẻ vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình là thói quen cực xấu. Nếu bị nhắc mà con khó chịu, nạt lại hoặc bỏ bàn ăn, cha mẹ cần chấn chỉnh ngay. Bữa cơm là thời gian kết nối, không phải là nơi để con thể hiện sự vô tâm hay coi thường người khác.

4. Không giúp đỡ dọn dẹp sau bữa ăn

Nhiều cha mẹ cho rằng con nhỏ thì không cần phụ giúp, nhưng chính sự bao bọc ấy khiến con mất dần ý thức trách nhiệm. Tập cho con biết dọn chén, lau bàn, rửa tay sau khi ăn là cách dạy con biết trân trọng công sức của mọi người trong nhà.

5. Không quan tâm đến cảm xúc người khác trong bữa ăn

Khi thấy ông bà ăn chậm, mẹ mệt, cha chưa về mà con vẫn thản nhiên ăn phần mình hoặc bỏ bàn ăn giữa chừng, đó là dấu hiệu của sự vô tâm. Cha mẹ cần khéo léo nhắc con biết quan sát, biết chia sẻ, biết sống vì người khác.

Kết

Bữa cơm tưởng nhỏ nhưng lại là “lớp học đầu tiên” dạy con biết lễ phép, biết cảm ơn và biết yêu thương. Một đứa trẻ biết cúi đầu mời cơm, biết nói “con cảm ơn mẹ” khi được gắp cho miếng ngon - đó chính là nền tảng của đạo hiếu.

Cha mẹ đừng nghĩ những điều ấy là nhỏ. Vì nếu con không được dạy biết trân trọng từng bữa cơm, mai này con cũng sẽ chẳng biết trân quý chính những người đã hy sinh cả đời vì con.

