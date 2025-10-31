HOT nhất Halloween: Mẹ hóa trang cho con trai, bé đi học về mách "Mẹ ơi, mấy bạn không chơi với con"

Mỗi mùa Halloween, điều khiến dân tình trông chờ nhất lúc nào cũng là những màn hóa trang đầy độc đáo đến từ mọi người xung quanh, và nếu nhân vật chính là các cô cậu bé thì sự chú ý đó còn tăng lên gấp bội. Halloween năm nay, spotlight bất ngờ thuộc về màn hóa trang của một cậu bé mầm non. Chùm ảnh cậu bé ngồi giữa lớp với tạo hình đặc biệt kèm dòng caption hài hước: "Mẹ hóa trang Halloween cho em, em đi học về mách: 'Mẹ ơi mấy bạn không chơi với con'" nhanh chóng viral rần rần khắp các trang mạng.

"Con ma nhí" màu trắng chính là cậu bé sở hữu màn hóa trang Halloween đang hot trên MXH

Có thể thấy trong chùm ảnh, cậu bé được mẹ hóa trang theo tạo hình đơn giản nhưng hết sức kinh điển mỗi mùa lễ hội Halloween, đó chính là… con ma. Dẫu vậy, "con ma nhí" này đáng sợ thì ít, đáng yêu thì nhiều. Dù trùm vải trắng kín người chỉ để lộ ra gương mặt được bôi phấn trắng xóa kèm đôi mắt bôi đen, cậu nhóc trông vẫn lí lắc, tinh nghịch vô cùng.

Tạo hình của cậu bé không quá phức tạp nhưng thắng ở sự tinh nghịch

Biểu cảm của cậu bé cũng rất đáng yêu

Các bạn chấm màn hóa trang Halloween này mấy điểm nào?

Không rõ các bạn cùng lớp của cậu bé có sợ thật không, riêng netizen thì chỉ muốn ôm tim vì quá dễ thương: "Cưng quá, haha mẹ em đầu tư cho em quá", "Bọn nhỏ bình thường đã đáng yêu rồi, hóa trang vào còn đáng yêu gấp 1000 lần", "Đến chú cũng sợ đây này, nói gì các bạn nhỏ", "Khi bạn có phụ huynh Gen Z à"…

Được biết, cậu bé trong vai "con ma nhí" này có tên là Thiên Hy, tên ở nhà là Bob, đến từ TP.HCM. Yến Nhi - mẹ của Bob cho biết Bob năm nay gần 3 tuổi. Cậu bé đang học mầm non và đã có kha khá kinh nghiệm làm mẫu quảng cáo cho nhiều nhãn hàng lớn tại TP.HCM.

Bé Bob có tên thật là Thiên Hy, năm nay gần 3 tuổi

Chia sẻ về màn hóa trang Halloween đang viral của con trai, Yến Nhi nói: "Từ lúc Bob còn nhỏ xíu, cứ mỗi mùa Halloween đến là vợ chồng mình đều cho Bob hóa thân thành một nhân vật khác nhau. Năm nay vừa là hoạt động của nhà trường vừa là nhân vật Bob muốn hóa thân nên ba mẹ chiều, không ngờ lại viral như thế".

Tạo hình ấn tượng này giúp cậu nhóc nhận về vô số lời khen. Ở ngoài đời từ lúc bé hóa trang xong, dù ở nhà hay khi đến trường, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên và rất thích thú, chính các phụ huynh trong lớp của Bob cũng xin chụp ảnh cùng.

Tiết lộ thêm về con trai, mẹ Bob cho hay Bob là một cậu bé có tính cách khá hài hước, hoạt bát, lễ phép và rất thích được gây sự chú ý với mọi người xung quanh. Đó là lý do nhóc tỳ này không hề tỏ ra khó chịu khi được mẹ hóa trang mà thậm chí còn tích cực tự chọn nhân vật.

Bob là một cậu nhóc vui vẻ, hòa đồng

Là Gen Z và cũng là một người mẹ, Yến Nhi không gặp quá nhiều khó khăn trong việc nuôi dạy Bob. Cô không có phương pháp giáo dục nào đặc thù mà luôn chú trọng vào việc nuôi dưỡng nhân cách và cho Bob học cách tôn trọng người khác. Bên cạnh đó, Yến Nhi cùng chồng luôn đồng hành cùng con, để Bob trải nghiệm và tự rút kinh nghiệm.

Cùng ngắm một thêm một vài hình ảnh khác của cậu bé đáng yêu này nhé:

Ảnh: NVCC