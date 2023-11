Nếu album ''Gieo'' của Ngọt thắng giải Grammy, ai sẽ là người được nhận giải?

Khuya 10/11, các hạng mục đề cử chính thức của giải Grammy 2024 dần được hé lộ. Đáng chú ý khi album "Gieo" của nhóm nhạc Ngọt đã chính thức nhận về 1 đề cử của giải thưởng âm nhạc cao quý nhất hành tinh. Thông tin lập tức khiến cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao.

Cụ thể, album "Gieo" của Ngọt đã nhận đề cử cho Best Boxset or Special Limited Edition Package. Trên website của Grammy, phía BTC đã để credit cho hạng mục là là cái tên Duy Đào. Điều này khiến không ít khán giả thắc mắc: nếu may mắn giành chiến thắng, chủ nhân của album - nhóm Ngọt, hay Duy Đào - art director, sẽ bước lên sân khấu Grammy nhận giải?

Dòng credit dành cho giải thưởng này là cái tên Duy Đào

Theo thông tin chính thức từ phía Grammy, giải Best Boxset Or Special Limited Edition Package dành cho phần thiết kế các boxset hoặc các album phiên bản giới hạn đẹp nhất. Giải này ra đời từ năm 1995, trải qua 2 lần đổi tên trước khi có cái tên hiện tại: Best Recording Package - Boxed (1995-1997) và Best Boxed Recording Package (1998-2002). Chủ nhân giải Grammy gần đây nhất cho hạng mục này gọi tên In and Out of the Garden: Madison Square Garden '81, '82, '83 của nhóm các nghệ sĩ thiết kế gồm 4 nhân vật Lisa Glines, Doran Tyson & Dave Van Patten.

Boxset ảo diệu mà Duy Đào thiết kế cho album "Gieo" của Ngọt

Duy Đào, tên đầy đủ là Đào Đức Duy - người vừa trở về Việt Nam sau 10 năm sống và làm việc tại Mỹ. Trước đó, anh xuất sắc tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế tại Art Center College of Design (California, Mỹ) - 1 trong 10 trường thiết kế tốt nhất thế giới, Duy Đào sở hữu bảng thành tích ''khủng'' như 3 lần đoạt giải thưởng của Hiệp hội Nghệ thuật Mỹ; tạo ra những tác phẩm và dự án được xuất bản trên nhiều ấn phẩm uy tín như sách ''Những Tác Phẩm Chữ Đẹp Nhất Thế Giới 2018'', hoặc được trưng bày tại nơi danh giá như Bảo tàng Thiết kế Cooper Hewitt (New York).

Đáng chú ý, nhà thiết kế trẻ này từng làm việc với nhiều thương hiệu toàn cầu danh tiếng, từ các công ty lớn lâu đời trong Fortune 500 đến những startup tham vọng, bao gồm Google, Facebook, Twitter, Oppo, Logitech, Apple Music... Gần đây nhất, anh cũng chính là nhân vật đứng sau sự thay đổi bộ nhận diện thương hiệu gây tiếng vang của một nhãn hàng sữa lớn nhất ở Việt Nam.

Phía Grammy cũng xác nhận giải thưởng này dành riêng cho cho các giám đốc nghệ thuật (art director) thiết kế nên sản phẩm. Giải này cũng sẽ không dành cho việc chia sẻ với một nhóm nghệ sĩ, trừ khi chính nghệ sĩ đó cũng giữ vai trò giám đốc nghệ thuật.

Như vậy, trong trường hợp album "Gieo" của Ngọt may mắn chiến thắng đề cử Grammy, thì người đứng lên bục nhận giải cũng chỉ là art director Duy Đào mà thôi. Tuy nhiên các thành viên của Ngọt có lẽ vẫn sẽ vô cùng tự hào khi album tâm huyết, chỉn chu cả phần nghe lẫn phần nhìn của họ cuối cùng đã có sự nhìn nhận nghiêm túc từ giới chuyên môn, vươn tầm thế giới.