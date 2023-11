Netizen nằng nặc đòi bộ phim này thay nữ chính, đã không hợp cổ trang còn diễn đơ tới khó hiểu

The Matchmakers (Bà Mối) là bộ phim Hàn Quốc mới lên sóng những tập đầu tiên trên kênh KBS. Trước khi lên sóng, phim từng khiến khán giả lo ngại bởi có nam chính là Rowoon, một idol lấn sân với diễn xuất không thực sự tốt. Chưa kể, việc Rowoon tuyên bố rời nhóm nhạc SF9 để tập trung cho công việc diễn xuất ngay thời điểm Bà mối lên sóng, cũng khiến anh bị một bộ phận người hâm mộ quay lưng.

Từng bị cho là "gánh nặng" của phim thế nhưng trên thực tế, sau khi Bà mối lên sóng những tập đầu tiên, Rowoon lại khiến khán giả tương đối hài lòng với màn trình diễn của mình. Người khiến người xem của Bà mối cảm thấy lấn cấn lúc này lại là... nữ chính Cho Yi Hyun.

Cho Yi Hyun vốn nổi đình đám sau bộ phim bom tấn All of us are dead. Cô được ưu ái gọi với cái tên "tân binh khủng long" bởi màn thể hiện đầy thuyết phục trong bộ phim lấy đề tài sinh tồn, zombie. Bà mối là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nàng lớp trưởng vạn người mê một thời. Thế nhưng nó dường như không giúp cô giữ được phong độ của mình.

Ngay từ những khoảnh khắc mở màn của bộ phim, Cho Yi Hyun đã vấp phải tranh cãi vì nét đẹp quá hiện đại, không hợp với tạo hình cổ trang. Thêm vào đó, việc cô trang điểm đậm, mặc những bộ đồ tươi sáng, gương mặt đánh yêu cũng bị cho là không phù hợp với nhân vật một goá phụ kiêm bà mối sành sỏi, trải đời.

Gương mặt hiện đại và lớp trang điểm quá đậm của Cho Yi Hyun

Ngoại hình thì có thể châm trước nhưng ngay cả diễn xuất cũng có vấn đề thì quả là đáng buồn. Trên trang Asianwiki, khán giả để lại không ít bình luận bày tỏ sự thất vọng về diễn xuất của Cho Yi Hyun. Biểu cảm của cô không thực sự tự nhiên, khi đơ tới khó hiểu, lúc lại quá lố. Người xem còn cho rằng, trước đây ở All of us are dead, Cho Yi Hyun diễn đạt là vì vai diễn đó không có nhiều biểu cảm, luôn lạnh lùng, lãnh cảm với mọi thứ. Khi phải diễn một nhân vật hoạt bát, sôi nổi, có phần tinh ranh, Cho Yi Hyun lập tức gặp khó khăn.

Bình luận của khán giả: - Nữ chính diễn không được tốt cũng không đẹp lắm. Đối với tôi cô ấy không xứng đáng làm nữ chính, chỉ có đóng zombie mới có thể cứu được sự nghiệp của cô ấy. - Nữ chính cũng không hợp với Hanbok, giao diện của cô ấy hơi hiện đại. - Diễn xuất của nữ chính chưa thể dẫn dắt được một bộ phim. Tôi cảm thấy tiếc cho Rowoon, hãy thay đổi nữ chính. - Yi Hyun quá trẻ để đóng vai này! Tạo hình cổ trang cũng không phù hợp.

Nguồn ảnh: KBS