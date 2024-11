Bộ phim cổ trang Việt Tham Vọng Giàu Sang của đài THVL hiện đang là một chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và cộng đồng mạng. Trong những diễn biến gần nhất, nữ chính Lê Tam Triều Dâng tạm thời xuất hiện khá ít do biến cố của nhân vật, ngay lập tức khán giả đổ dồn sự chú ý sang màn thể hiện của nam chính Bạch Công Khanh. Trước đó Bạch Công Khanh tuy là nam chính nhưng lại xuất hiện không nhiều do chuyện phim chủ yếu tập trung khai thác câu chuyện của hai nhân vật nữ.

Bạch Công Khanh trong Tham Vọng Giàu Sang

Trong phim, Bạch Công Khanh vào vai cậu hai Thịnh, người từ nhỏ đã yêu thương và có hôn ước với Trúc (Lê Tam Triều Dâng). Sau một vụ tai nạn khiến cho Thịnh bị liệt hai chân và trở nên ngu ngơ, mẹ của Trúc đã chia cắt đôi uyên ương bằng cách lừa để Bình An (Yeye Nhật Hạ) thay Trúc cưới Thịnh. Ở những diễn biến mới nhất, Thịnh một lần nữa gặp tai nạn bị thương ở đầu. Sự việc này vô tình lại khiến cho anh lấy lại trí nhớ, trở nên minh mẫn. Thế nhưng Thịnh quyết tâm giả khờ đến cùng vì nghĩ rằng có người đứng sau hãm hại mình.

Phân cảnh Thịnh tuy đã trở lại bình thường nhưng vẫn cố tình giả vờ ngu ngơ trước mặt cha mẹ và Bình An đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả. Trong một khoảnh khắc ngắn, Thịnh suýt không làm chủ được cảm xúc khi đối diện với cô vợ mà anh đang nghi ngờ - Bình An. Câu nói "Tôi không cần cô" khiến ai nấy ngỡ ngàng vì trông Thịnh quá tỉnh táo. Thế nhưng chỉ 1 giây sau đó, cậu hai lập tức nhận ra vấn đề và tiếp tục vai diễn Thịnh khờ, gọi Bình An là "chị" như thường ngày. Chỉ khi ở riêng với cậu Tư, người duy nhất Thịnh tin tưởng, anh mới để lộ việc mình đã bình phục.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, Bạch Công Khanh chuyển biến từ Hai Thịnh sang Thịnh khờ

Hiện tại, diễn xuất của Bạch Công Khanh trong cả bộ phim nói chung và phân cảnh này nói riêng đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Đặc biệt lời thoại "Tôi không cần cô" nhận được sự quan tâm rất lớn khi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khán giả được thấy 2 hình ảnh hoàn toàn trái ngược của cậu hai, khi là hai Thịnh tỉnh táo, lúc lại là Thịnh khờ. Cách Bạch Công Khanh "lật mặt", hạ tông giọng, thay đổi ánh mắt quá nhanh khiến người xem phải bất ngờ. Hiện tại trích đoạn phim ngắn này nhận về hơn một triệu lượt xem trên kênh TikTok của THVL chỉ sau nửa ngày đăng tảii cùng hàng loạt lời khen ngợi dành cho diễn xuất của nam chính.

Bình luận của khán giả: - "Tôi không cần cô" nghe nó uy lực dữ dằn, giờ Thịnh có trí nhớ rồi nên thể hiện sự rạch ròi hẳn luôn chứ không có mơ hồi như lúc còn chưa nhớ ra nữa, mà công nhận Bạch Công Khanh diễn hay thật. - Hạ tông giọng nói câu "Tôi không cần cô" nghe men dễ sợ. - Replay câu "Tôi không cần cô" coi chục lần mới đã, Bạch Công Khanh lật mặt như lật bánh tráng, đỉnh quá đỉnh. - Công nhận Bạch Công Khanh diễn hay thật, biến đổi tâm lý nhân vật qua từng ánh mắt, giọng điệu rõ rệt và nhanh chóng luôn. Đỉnh!

Đoạn phim của Bạch Công Khanh nhận về lượng tương tác cao từ khán giả

Những năm gần đây, Bạch Công Khanh thường xuyên được chú ý với những vai cậu ấm ngô nghê, khờ khạo. Thế nhưng khán giả vẫn rất thích thú với sự trở lại của anh trong vai Thịnh khờ, càng ấn tượng hơn với những màn chuyển biến của Bạch Công Khanh trong các giai đoạn của nhân vật.

Nguồn ảnh: THVL