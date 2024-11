Bộ phim Tham Vọng Giàu Sang của đài THVL hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả với rating cao, thường xuyên duy trì ở vị trí top 2 BXH rating các chương trình trên sóng truyền hình Việt hàng tuần. Đây cũng là phim Việt cổ trang hiếm hoi phát sóng ở thời điểm này và được khen ngợi bởi kịch bản, bối cảnh xưa ấn tượng cũng như diễn xuất tốt của dàn diễn viên.

Được khen ngợi nhiều nhưng thực tế Tham Vọng Giàu Sang vẫn có những vấn đề gây tranh cãi. Một trong số đó là vấn đề diện mạo của nữ chính Yeye Nhật Hạ. Rất nhiều bình luận trên kênh TikTok của đài THVL cho rằng nhìn Nhật Hạ quá hiện đại, nhất là với những đường nét đã được can thiệp thẩm mỹ trên gương mặt. "Thời đó đã tiêm môi rồi hả?", "Đóng người ở mà tiêm filler, xăm mày hơn cả chủ", "Nét hiện đại quá không hợp phim xưa",... - là những bình luận của khán giả nói về Yeye.

Trong phim, vai diễn của Yeye là An - con gái của Hường - người ở trong gia đình bà Mai. Hường bị ông chủ trong nhà cưỡng bức nên mới sinh ra An, chính bởi ghen tuông với Hường nên bà Mai liên tục trút giận lên An. Dù được chị gái cùng cha khác mẹ yêu thương nhưng tuổi thơ của An vẫn như địa ngục, liên tục bị bà Mai hạ nhục, đọa đày đến thừa sống thiếu chết. Lớn lên, An tuy có máu mủ với cha nhưng vẫn phải sống như người ở, chính bởi vậy cô luôn muốn tìm cách chiếm đoạt hạnh phúc từ chị gái (là con của bà Mai).

Thực tế việc dao kéo trên khuôn mặt là điều mà Yeye Nhật Hạ đã công khai từ lâu, đây cũng không phải phim xưa đầu tiên của cô. Thế nhưng việc đảm nhận vai một người ở trong nhà, hoàn cảnh sống khó khăn còn phải lớn lên với những trận đòn roi đã trở thành lý do khiến Yeye bị khán giả "săm soi" nhiều hơn về mặt diện mạo. Nét đẹp quá hiện đại, sắc sảo và có phần... giống tiểu thư hơn là một con sen khiến người xem gặp khó khăn trong việc tiếp nhận nhân vật của cô.

Yeye Nhật Hạ sinh năm 1994, là một trong số những nữ diễn viên nhí thành danh từ loạt phim truyền hình Gia Đình Phép Thuật đình đám một thời. Dù từ nhỏ đã được khen ngợi về diện mạo nhưng Yeye vẫn chọn can thiệp thẩm mỹ để bản thân được xinh đẹp, cuốn hút nhất. Cô từng thừa nhận mình tiêm cằm, tiêm môi, làm đẹp bằng 2 lần thẩm mỹ.

Những năm gần đây, Yeye Nhật Hạ liên tục tái xuất màn ảnh với hàng loạt những vai diễn đa phần là có cá tính mạnh, thậm chí còn thuộc tuyến nhân vật phản diện. An của Tham Vọng Giàu Sang cũng là một nhân vật phản diện hứa hẹn sẽ còn "quậy đục nước" trong cả tác phẩm khiến khán giả có muốn thương cũng không được.

