Netizen chọn vũ đạo “đinh” ấn tượng của Kpop: Rosé (BLACKPINK) trườn bò trên sàn, Jimin (BTS) chạy trên lưng các thành viên siêu nguy hiểm

Vũ đạo là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thương hiệu của Kpop, bên cạnh nhan sắc hay giọng hát. Với nền công nghiệp âm nhạc chú trọng tính giải trí như âm nhạc xứ sở kim chi, những ca khúc và các phần trình diễn đều được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng về vũ đạo, nhằm mang tới những tiết mục chinh phục khán giả về cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Vũ đạo là một trong những yếu tố mũi nhọn của Kpop

Chính vì vậy, các bản hit của âm nhạc Hàn Quốc không chỉ thu hút nhờ chất lượng âm nhạc, mà còn được đánh giá tổng thể qua vũ đạo và nhiều yếu tố khác. Đôi khi không phải những vũ đạo hoành tráng sẽ được người xem chú ý, yếu tố thu hút nằm ở tính độc đáo và nhận diện cao cho một idol khi thể hiện vũ đạo đó. Netizen đã chọn ra những điệu nhảy "đặc trưng" cho mỗi ca khúc Kpop, là điểm nhấn mỗi khi nhắc tới những bản hit này.

Jennie (BLACKPINK) gây choáng khi được các thành viên... nhấc bổng trong "BOOMBAYAH"

"BOOMBAYAH" do BLACKPINK thể hiện chính là một trong những bản hit debut thành công nhất mọi thời đại, nhận được sự yêu thích nhiệt tình từ người hâm mộ. Sức ảnh hưởng của ca khúc không phải ngẫu nhiên mà có, mà là bởi những vũ đạo đẹp mắt, độc đáo và cực kỳ khó nhằn mà các thành viên đã thể hiện trong ca khúc.

Jennie được các thành viên bế lên trong "BOOMBAYAH"

Phân đoạn Jennie nhảy lên và được các thành viên đỡ trong vòng một vài giây khiến người hâm mộ không khỏi choáng ngợp vì vũ đạo quá "khoai" của BLACKPINK. Đây được đánh giá là vũ đạo yêu cầu sự chính xác tuyệt đối bởi chẳng may nếu các thành viên không đón kịp hoặc không đủ lực mà buông tay khi đang đỡ Jennie, cô nàng sẽ... rơi thẳng xuống sàn nhà, gây chấn thương nguy hiểm. Ngược lại, nếu cô nàng rapper nhảy lên không điều khiển được tay hoặc chân có thể huých vào các thành viên đang đỡ mình.

BLACKPINK - BOOMBAYAH (0814 SBS Inkigayo) - Vũ đạo ở đoạn 2:28 và 2:36

Jisoo chính là nạn nhân của tai nạn này khi sau 3 năm, khi diễn lại "BOOMBAYAH" trong concert, cô nàng đã bị Jennie... đạp vào đầu khiến fan không khỏi lo lắng. May mắn thay, tai nạn không quá nghiêm trọng, Jisoo ngay lập tức vừa "cười khổ" vừa tiếp tục trình diễn.

Khổ thân Jisoo, lãnh nguyên một cú đạp tai vạ từ Jennie! Vũ đạo "BOOMBAYAH" đúng là quá khó đi mà!

Có lẽ đã lâu không trình diễn bản hit quá khó nhằn một thời nên các cô nàng Hắc Hường hơi "chuệch choạc" một xíu, nhưng điều đó đủ để cho thấy phân đoạn của Jennie nói riêng và vũ đạo của "BOOMBAYAH" nói chung đều rất khó nhằn!

Vẫn là "BOOMBAYAH", nhưng Rosé (BLACKPINK) lại... trườn bò qua chân các thành viên

Không ngoa khi nói rằng phân đoạn của Rosé chính là phân đoạn "iconic" (đặc trưng) nhất trong toàn bộ các phân đoạn solo của mỗi thành viên. Dù không "khó xơi" như cú nhảy của Jennie, nhưng việc trườn bò của Rosé giữa chân các thành viên gây khó khăn không ít cho cô nàng trong việc giữ hơi thở để hát live.

Rosé vừa trườn vừa hát đầy điệu nghệ

Nằm hát bình thường đã khó, nay Rosé còn phải trườn đi bằng lưng, mà phải thực hiện thật uyển chuyển, đầy thần thái! Thế mà cô nàng vẫn hát live vững vàng, từng chuyển động đều sắc nét đâu ra đấy, bảo sao người ta cứ phục Rosé và BLACKPINK mãi không thôi!

NCT bật ngửa người ra phía sau, rơi tự do xuống sàn trong "Cherry Bomb"

Nhóm nhạc "đông dân" nhà SM - NCT, luôn gây ấn tượng bằng những vũ đạo khó nhằn đầy thách thức. "Cherry Bomb" là một trong những ca khúc sở hữu phân đoạn vô cùng ấn tượng, khi các thành viên phải bật ngửa người ra phía sau, rơi tự do xuống sàn và tiếp đất bằng lưng.

Nếu không có kỹ thuật điêu luyện, vũ đạo này có thể khiến các mỹ nam nhà SM gặp phải chấn thương phần đầu vô cùng nghiêm trọng. Thế mới nói nỗ lực mang tới những phần trình diễn mãn nhãn cho khán giả của NCT xứng đáng được ghi nhận!

NCT 127 DANCE PRACTICE VIDEO #CHERRY ver. (vũ đạo đoạn 3:55)

Tạo hình đồng hồ quay của ITZY trong "Dalla Dalla"

"Tân binh khủng long" ITZY gây ấn tượng nhờ nhan sắc xinh đẹp, các bản hit bắt tai và kỹ năng xuất chúng. Trong siêu hit debut "Dalla Dalla", một trong những phân đoạn "đinh" của ca khúc chính là khi các thành viên tạo hình kim đồng hồ quay khớp đến từng giây với nhịp nhạc.

Dù không yêu cầu nhiều về độ khó, song vũ đạo này của "Dalla Dalla" lại cần sự chính xác tuyệt đối để không trật nhịp so với âm thanh kim đồng hồ trong ca khúc. ITZY hẳn đã tập luyện miệt mài để có được sự chính xác cao độ đó trên mọi sân khấu, cũng nhờ đó mà vũ đạo đồng đều trở thành thế mạnh của nhóm nữ nhà JYP ngay từ khi debut.

ITZY - DALLA DALLA (Dance Practice)

Jimin chạy trên lưng các thành viên BTS trong "No More Dream"

BTS nổi tiếng với vũ đạo khó nhằn, là thách thức ngay cả với những ai muốn cover lại. Ngay từ ca khúc debut "No More Dream", BTS đã cho thấy kỹ năng vũ đạo thượng thừa, sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên với nhau. Phân đoạn Jungkook bế Jimin lên, làm bệ đỡ để anh chàng chạy trên lưng các thành viên khác là một trong những vũ đạo huyền thoại của BTS.

Chình vì vậy, ngay cả khi đã trở thành siêu sao toàn cầu, BTS vẫn lựa chọn trình diễn lại ca khúc debut thuở nào nhưng ở phiên bản hoành tráng hơn trong các sự kiện với fan hay concert. Không chỉ là ca khúc gợi nhắc về thời debut nhiều gian nan, mà "No More Dream" còn giúp các chàng trai thỏa sức sáng tạo, tận dụng tối đa lợi thế vũ đạo của mình khiến người xem mãn nhãn.

No More Dream (BTS)- Dance Practice

Vũ điệu "đẩy xe hàng" của ATEEZ trong "Say My Name"

ATEEZ đang ngày càng nhận được nhiều sự chú ý, là một trong những "tân binh khủng long" đáng gờm của Kpop nhờ sở hữu âm nhạc cực "chất", kỹ năng trình diễn xuất sắc và được công ty đầu tư mạnh về mặt hình ảnh, vũ đạo. Chính vì vậy, vũ đạo của ATEEZ luôn rất độc đáo, có màu sắc riêng của nhóm, tiêu biểu như ca khúc "Say My Name".

Vũ đạo mô phỏng động tác đẩy xe hàng khi đi siêu thị của nhóm nhận được nhiều sự yêu thích từ netizen vì cực đáng yêu, lại vô cùng hài hòa với vũ đạo chung của bài hát. Kết hợp cùng thần thái biến hóa linh hoạt của các chàng trai ATEEZ, khi thì cool ngầu, khi lại lém lỉnh, bảo sao dàn hậu cung của nhóm cứ càng ngày càng đông thôi!