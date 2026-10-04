“Nể người 30s vừa đi làm, vừa chăm sóc gia đình, mà vẫn dành thời gian cho bản thân”

Sự thật có phải lúc nào cũng “hoàn mỹ” như những gì chúng ta nhìn thấy?

Nếu đến tuổi 30, bạn đã kết hôn, có hai đứa con, vẫn đang làm nhân viên văn phòng và lúc nào cũng trông thật “slay”. Sau giờ làm vẫn đi spa, tập yoga, mua sắm; cuối tuần có thời gian gặp bạn bè, chăm chút bản thân. Mỗi lần xuất hiện đều chỉn chu, nói chuyện bình tĩnh, nhìn lúc nào cũng có năng lượng.

Nhìn những người như vậy, không ít người sẽ có chung một câu hỏi: “Ủa, họ lấy đâu ra thời gian để làm hết mọi thứ vậy?”

Một topic trên Threads gây chú ý khi đặt câu hỏi: “Mình rất nể những chị 30-40 mà vừa đi làm, vừa chăm sóc gia đình, vẫn dành thời gian cho bản thân. Nhìn lúc nào cũng bình tĩnh, khí chất và có năng lượng. Mình thắc mắc không biết họ làm kiểu gì mà quản lý được mọi thứ vậy?”.

Ảnh chụp màn hình Threads.

Bên dưới, nhiều người ở độ tuổi 30-40 cũng vào chia sẻ. Và càng đọc mới thấy, có lẽ hình ảnh một người lúc nào cũng “cân được tất” dễ khiến người ngoài hiểu nhầm rằng họ đang có một cuộc sống được vận hành trơn tru 24/7. Thực tế, không phải ai cũng quản lý được tất cả mọi thứ. Có người chỉ giỏi che đi những phần chưa ổn; có người có một hậu phương đủ tốt; cũng có người đơn giản là đã học được cách bỏ bớt những việc không nhất thiết phải tự mình làm.

“Không ‘cân’ được tất cả nhưng chọn được thứ nên thể hiện ra bên ngoài”

Có một bình luận được nhiều người đồng tình: “Bí quyết là mấy đoạn mấy chị gục ngã, khóc lên xuống hay mất bình tĩnh thì ít ai được thấy.” Nghe khá phũ nhưng lại đúng với cách chúng ta thường nhìn về cuộc sống của người khác.

Một người phụ nữ có thể sáng đăng ảnh đi làm chỉn chu, trưa tranh thủ ăn một bữa tử tế, chiều tan sở đi tập, tối về chăm con. Nhưng những khoảng thời gian cô ấy phải chạy deadline, tranh thủ xử lý việc nhà, mệt đến mức chỉ muốn nằm im trên sofa hay có một ngày chẳng muốn làm gì thì gần như không xuất hiện trong “phiên bản” mà người khác nhìn thấy.

Vì thế, việc một người trông có vẻ rất bình ổn không đồng nghĩa với việc cuộc sống của họ lúc nào cũng chill chill.

Một người luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, năng lượng không phải họ có nhiều thời gian, hay không vướng bận điều gì

Một cư dân mạng khác chia sẻ rằng để duy trì được cuộc sống tưởng như “vừa đi làm, vừa chăm gia đình, vừa có thời gian cho bản thân”, có người phải cực kỳ kỷ luật. Nhưng cũng có những người có điều kiện tài chính để thuê người hỗ trợ, hoặc được gia đình hai bên san sẻ việc nhà và chăm con. Có người vừa đi làm, vừa chăm con, nhưng vẫn có ông bà nội ngoại hai bên hỗ trợ và thuê người giúp việc theo giờ. Nghe vậy tưởng như đã có khá nhiều “trợ lực”, nhưng cô vẫn thừa nhận đôi lúc bản thân cảm thấy quá tải.

Đằng sau một người trông có vẻ đang làm tốt mọi thứ có thể là rất nhiều thứ mà người ngoài không nhìn thấy.

Có thể là một người chồng chủ động chia việc. Có thể là ông bà hỗ trợ đón con. Có thể là một khoản tiền để thuê giúp việc, đặt đồ ăn, sử dụng các dịch vụ tiện ích thay vì tự làm. Cũng có thể chỉ đơn giản là người đó không còn đặt mục tiêu nhà cửa lúc nào cũng phải hoàn hảo, bữa cơm nào cũng phải tự nấu hay mọi tin nhắn công việc đều phải trả lời ngay lập tức.

Những lúc bận rộn chăm con, đầu bù tóc rối được giấu nhẹm

Những bình luận của cư dân mạng:

- “Ai chẳng phải đang chiến đấu với cuộc sống. Nhưng chẳng lẽ ra ngoài cứ đầu bù tóc rối rồi tỏ vẻ bực dọc. Việc vẫn phải làm, con cái vẫn phải đón, vẫn dọn dẹp nhà cửa chăm sóc xe cộ là lượt quần áo. Làm nhiều thành quen thôi. Lúc này là trách nhiệm chứ không phải sở thích nữa. Em quen rồi, vượt qua thì thấy cũng bình thường. Cân được hết”.

- “Rất mệt nha. Chị làm full time - chồng đi công tác - chăm 2 con và học thạc sĩ. Tóm lại đẹp đẽ thì show lên mạng xã hội chứ lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ”.

- “Stress ngầm bên trong đấy, hoặc họ chỉ tỏ ra như vậy cho bạn thấy thôi, những áp lực gia đình bên trong ai show ra làm gì. 30-40 thong thả thực sự thì chỉ có mấy chị ko lập gia đình, ko con, tự chủ tài chính, đi làm chill chill”.

“Chị 36 tuổi, 2 đứa con và vẫn đang đi làm song song chăm con đây. Không bao giờ cân bằng được cả em nha, mà là bản thân nỗ lực để chỉn chu và tươm tất khi xuất hiện ở văn phòng thôi. Buổi sáng 6h phải dậy để chuẩn bị bữa sáng đưa con đi học xong rồi tới lượt mẹ quần áo chỉnh tề make up xinh đẹp để tới văn phòng. Chiều thì kết thúc công việc nhanh gọn để 4h có mặt đón con về tiếp tục cho ăn-tắm-chơi-ngủ của con rồi 10h đêm mới tới lượt mẹ được tự do. Bí quyết là hãy có kinh tế vững để thuê người phụ”

Sau 30, “cân bằng” đôi khi chỉ là biết lúc nào nên ưu tiên điều gì

Thực tế là càng bước vào tuổi 30, đặc biệt khi đã có gia đình, một người càng có nhiều thứ phải lo. Không chỉ công việc, thời gian còn phải chia cho chồng, con, bố mẹ hai bên, chuyện nhà cửa, tài chính và cả những việc phát sinh mỗi ngày.

Vì vậy, việc vừa muốn làm tốt công việc, vừa chăm lo gia đình, vừa có thời gian cho bản thân không phải lúc nào cũng khả thi. Có những giai đoạn phải ưu tiên công việc, có lúc gia đình cần được đặt lên trước, cũng có khi chính mình cần được nghỉ ngơi.

Một cư dân mạng 33 tuổi, đã có gia đình nhưng chưa có con, chia sẻ khá thẳng rằng hiện tại cô vẫn ưu tiên sự nghiệp nên không dành quá nhiều thời gian cho gia đình. Nếu sau này có con, cô xác định sẽ phải điều chỉnh lại, thậm chí lùi một bước trong công việc để có thêm thời gian chăm sóc con.

Có người ưu tiên sự nghiệp nhưng cũng có người lùi lại để chu toàn gia đình

Theo cô, rất khó để một người cùng lúc làm tốt và cầu toàn cả sự nghiệp lẫn gia đình, trừ khi có “rất nhiều tiền và rất nhiều thời gian” để san sẻ bớt những việc phải tự mình làm.

Một người khác đưa ra cách sắp xếp của riêng mình: “Dành thời gian cho bản thân, dành thời gian cho chồng, dành thời gian cho gia đình và công việc.” Theo cô, khi bản thân có đủ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, có một người bạn đời đủ thấu hiểu và cùng chia sẻ việc nhà, chăm con, những phần còn lại cũng sẽ dễ xoay xở hơn.

Tất nhiên, đây không phải công thức áp dụng được cho tất cả mọi người. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau: có người được ông bà hai bên hỗ trợ, có người có chồng cùng chăm con, có người có điều kiện thuê giúp việc hoặc sử dụng các dịch vụ để bớt việc nhà. Cũng có người gần như phải tự mình xoay xở mọi thứ.

Vì thế, nếu nhìn một người 30s vừa đi làm, vừa có gia đình, vẫn tập yoga, đi spa, gặp bạn bè rồi tự hỏi “Sao người ta làm được hay vậy?”, câu trả lời có lẽ không chỉ nằm ở khả năng quản lý thời gian.

Có thể họ đã bỏ bớt một số việc. Có thể họ nhờ người khác làm. Có thể phía sau những buổi tập, những cuộc hẹn hay vẻ ngoài lúc nào cũng chỉn chu là một người chồng, ông bà hoặc người giúp việc đang cùng họ chia phần việc. Và cũng có thể, những ngày quá tải đơn giản là không xuất hiện trên mạng xã hội.

Bởi vậy, “cân bằng” sau 30 có lẽ không phải là chia thời gian thật đều cho mọi thứ. Có giai đoạn công việc được ưu tiên, có lúc con cái cần nhiều thời gian hơn, cũng có khi bản thân cần được nghỉ ngơi trước tiên.

Người phụ nữ 33 tuổi trong cuộc thảo luận cũng nhìn câu chuyện theo cách khá thực tế: hiện tại cô ưu tiên sự nghiệp, nhưng nếu sau này có con, cô sẽ phải điều chỉnh lại. Thứ tự ấy có thể thay đổi theo từng giai đoạn, và việc không thể cùng lúc làm tốt tất cả không có nghĩa là một người đang “cân bằng thất bại”.

Có lẽ phiên bản thực tế hơn của chuyện “phụ nữ 30s cân bằng cuộc sống” là vậy: không phải lúc nào cũng làm được hết, mà biết việc gì cần mình ở thời điểm này và việc gì có thể để sau.

Bởi nếu một người vừa phải thành công ở công sở, vừa chăm gia đình, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, con cái được chăm sóc chu đáo, ngoại hình luôn chỉn chu và vẫn phải có thời gian cho bản thân, thì “cân bằng” rất dễ biến thành thêm một tiêu chuẩn mà phụ nữ phải cố đạt được.

Trong khi thực tế, có những ngày chỉ cần làm xong những việc quan trọng nhất, còn phần chưa kịp làm thì để ngày mai, vậy cũng đã đủ ổn rồi.

Ảnh minh họa Pinteret