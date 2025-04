Trong hành trình chăm sóc da, việc lựa chọn và sử dụng các sản phẩm dưỡng da phù hợp là điều quan trọng. Tuy nhiên, một số thành phần có thể khiến da trở nên nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời, dẫn đến các phản ứng không mong muốn như kích ứng, sạm da, thậm chí là tổn thương nghiêm trọng. Mùa hè sắp tới, nếu có những chuyến du lịch đang cận kề, bạn càng phải cẩn trọng vì biết đâu trong tủ đồ skincare của mình đang sẵn có các sản phẩm chứa 5 thành phần dưỡng da sau đây:

1. Vitamin C (Ascorbic Acid)

Thường có trong: Serum chống oxy hóa, kem dưỡng sáng da, tinh chất làm đều màu da, mặt nạ giấy...

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp làm sáng da và giảm thiểu tác hại của gốc tự do. Ở nồng độ cao, vitamin C có thể làm da trở nên nhạy cảm hơn với ánh nắng, dẫn đến nguy cơ đỏ da, viêm và cháy nắng. Do đó, khi sử dụng vitamin C, đặc biệt là vào ban ngày, cần kết hợp với kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

2. Hydroquinone

Thường có trong: Kem trị nám, serum làm sáng da, sản phẩm điều trị đốm nâu...

Hydroquinone là một chất làm sáng da mạnh, hoạt động với cơ chế ức chế melanin thường được sử dụng để điều trị nám và tàn nhang. Tuy nhiên, việc sử dụng hydroquinone có thể làm da trở nên nhạy cảm hơn với ánh nắng, tiếp xúc với nắng cũng có thể làm giảm hiệu quả của sản phẩm. Các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng hydroquinone vào ban đêm và kết hợp với kem chống nắng vào ban ngày để đạt hiệu quả tối ưu và tránh tác dụng phụ.

3. Benzoyl Peroxide

Thường có trong: Sữa rửa mặt trị mụn, gel chấm mụn, kem dưỡng trị mụn...

Benzoyl peroxide là một thành phần phổ biến trong các sản phẩm trị mụn, có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Nhược điểm là thành phần này dễ khiến da bong tróc, khô căng và nếu bạn ra nắng mà không che chắn kỹ, tình trạng cháy nắng hay kích ứng lại càng tệ hơn. Vì thế, khi sử dụng benzoyl peroxide, đặc biệt là vào ban ngày, cần kết hợp với kem chống nắng và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời quá lâu.

4. AHA/BHA

Thường có trong: Toner tẩy tế bào chết, serum làm sáng da, mặt nạ hóa học, sữa rửa mặt trị mụn.

AHA (như Glycolic Acid) và BHA (điển hình là Salicylic Acid) được xem là 2 trong số những thành phần tẩy da chết hóa học quyền lực nhất hiện nay vừa giúp da sáng mịn, vừa hỗ trợ điều trị mụn và cải thiện kết cấu da. Đi liền với đó bộ đôi này cũng mang đến một rủi ro không nhỏ: da trở nên yếu hơn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đặc biệt với AHA, khả năng làm mỏng lớp sừng trên bề mặt da khiến da dễ bị tổn thương hơn bởi tia UV. Lời khuyên dành cho những ai đang cần phải sử dụng AHA/BHA vẫn nên là: dùng vào buổi tối luôn thủ sẵn kem chống nắng mạnh vào ban ngày, đặc biệt che chắn cẩn thận.

5. Retinol (Vitamin A)

Thường có trong: Serum chống lão hóa, kem dưỡng ban đêm, kem mắt, kem dưỡng có màu...

Không ai có thể phủ nhận sức mạnh của retinol trong việc trẻ hóa làn da: từ làm mờ nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi đến hỗ trợ điều trị mụn. Tuy nhiên, dù là "ngôi sao" retinol cũng mang đến một mặt trái không thể bỏ qua: cực kỳ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Việc thúc đẩy tái tạo tế bào da khiến lớp da non dễ bị tổn thương nếu không được bảo vệ kỹ, dẫn đến tình trạng kích ứng, bỏng rát, thậm chí là thâm sạm. Vì thế, retinol luôn được khuyên dùng vào ban đêm khi da được nghỉ ngơi và tránh được tác động từ tia UV.