Nàng Hoa hậu đang gây sốt mạng xã hội, học vấn và công việc của cô được nhận xét: Chân dài, não cũng "dài"

Sân chơi sắc đẹp lớn nhất hành tinh "Miss World 2024 đang được tổ chức tại Ấn Độ. Cuộc thi diễn ra từ ngày 18/2 và chung kết dự kiến được tổ chức ngày 9/3. Các hoạt động trong cuộc thi rất nghiêm ngặt, bao gồm phần thi tài năng, thử thách thể thao và các sáng kiến từ thiện. Đại diện của Việt Nam tại Miss World 2024 là người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương, sinh năm 1999, đăng quang Miss World Vietnam 2022.

Các đối thủ của Mai Phương có rất nhiều cái tên nổi bật, một trong số đó là Lesego Chombo - Miss Botswana. Trong phần thi Head To Head Challenge, người đẹp này gây ấn tượng gây ấn tượng sâu sắc với Ban giám khảo và các thí sinh khác khi có kỹ năng thuyết trình thông minh, nhanh nhạy. Kết quả, cô được lọt thẳng top 40 trong chung kết Hoa hậu Thế giới 2024.

Nếu tìm hiểu về học vấn của người đẹp này, bạn sẽ biết vì sao cô có kỹ năng thuyết trình đỉnh đến vậy!

Hoa hậu Botswana là một trong những thí sinh có học vấn ấn tượng nhất sân chơi sắc đẹp Miss World 2024. Cô được đánh giá là đối thủ nặng ký và vừa lọt thẳng top 40 trong chung kết

Có bằng luật, hiện là luật sư tại Toà án tối cao quốc gia

Lesego Chombo năm nay 26 tuổi, cao 1m75. Cô từng theo học tại trường Okavango International School ở Maun, Botswana. Người đẹp sau đó lấy bằng Luật Kinh doanh tại Đại học Botswana. Theo bảng xếp hạng Times Higher Education, trường đại học này xếp hạng 1201 thế giới. Hiện tại, Lesego Chombo đang là luật sư tại Toà án tối cao quốc gia với 2 năm hành nghề. Trên trang Instagram cá nhân, người đẹp thường xuyên đăng những hình ảnh làm việc của mình.

Ngoài công việc là luật sư, Lesego còn đảm nhận cả các công việc như: người mẫu quảng cáo, doanh nhân, diễn giả, nhạc sĩ, nhà sáng tạo và nhà từ thiện. Người đẹp từng gây sốt mạng xã hội khi chia sẻ clip bản thân chơi guitar và hát bài hát "Who You Are" của Jessie J.

Được biết, đại diện sắc đẹp của Botswana là người sáng lập quỹ Lesego Chombo, nơi thực hiện sáng kiến từ thiện của cô với dự án mang tên Genesis - Vẻ đẹp có mục đích. Đây là dự án xây dựng cộng đồng vững mạnh, bằng cách truyền đạt cho các bậc cha mẹ những kỹ năng để nuôi dạy con cái họ tốt hơn. Đối tượng đặc biệt nhắm tới là các gia đình nghèo, chủ yếu ở khu vực nông thôn ở Botswana. Đây cũng chính là chủ đề mà Hoa hậu Botswana đã sử dụng cho phần thi hùng biện của mình.

Với những màn thể hiện xuất sắc, Lesego được xem là một trong những đối thủ nặng kí nhất mà Mai Phương phải dè chừng trong cuộc thi Miss World 2024.