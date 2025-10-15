Nàng Hậu Việt từng vay tiền đi học trường nhà giàu đăng bài dạy con về LỐI SỐNG "XA XỈ": Đọc đến đâu khen đến đó!

Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô từng là thí sinh đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012.

Thời điểm thi hoa hậu, Hoàng My đang là sinh viên Đại học RMIT, đang mượn tiền đi học, vì bố mẹ ở Đồng Nai không đủ tiền chu cấp. Khi có danh hiệu á hậu, cô đã nhận được nhiều cơ hội hơn trong công việc, kiếm được tiền để trang trải việc học.

Khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, Hoàng My bất ngờ bỏ tất cả lên đường đi du học để theo đuổi giấc mơ làm phim của mình. Hoàng My cũng yêu thích du lịch, thường tham gia các chuyến đi trải nghiệm, khám phá các vùng đất trên thế giới.

Năm 2023, Hoàng My tiết lộ có bạn trai và mang thai con đầu lòng. Hoàng My chào đón con gái đầu lòng Ayla bằng phương pháp sinh thường tháng 4/2024. Hiện gia đình cô sống tại Áo. Con gái Ayla mang quốc tịch Áo. Nhưng những năm gần đây, nàng Hậu về Việt Nam nhiều hơn. Khoảng 6 tháng sống ở Áo, 3 tháng cô và Ayla về TP.HCM.

Người hâm mộ ngưỡng mộ cuộc sống tự do tự tại, khám phá khắp thế giới của mẹ con Vũ Hoàng My, đồng thời, khen ngợi cô dạy con khéo.

Trong những chia sẻ gần đây, nàng Á hậu viết:

"Có lẽ lối sống "xa xỉ" nhất chính là sống chân thật, sống đúng với bản chất, với những gì thực sự là ta. Đó là cách sống dễ chịu nhất, bình an nhất, ung dung thư thái nhất.

Nhưng sống chân thật chưa bao giờ là dễ dàng. Nó đòi hỏi sự can đảm vô cùng lớn: can đảm để xem nhẹ ánh nhìn kỳ vọng của người đời trên không gian mạng; can đảm để không gồng mình trở thành hình mẫu thành công, giàu có, gia đình hạnh phúc trong mắt những người ta gặp ngoài đời; can đảm để không bị ràng buộc bởi chính kỳ vọng của gia đình về "một cuộc đời phải thế này, phải thế khác". Thậm chí có khi, chỉ vì thương một ai đó, ta cũng ngần ngại không dám sống như những gì ta thực sự muốn…

Thế nhưng, chỉ khi ta buông những chiếc áo được may bằng kỳ vọng của người khác, ta mới chạm vào sự mềm mại của linh hồn mình. Sống chân thật không biến ta thành kẻ hoàn hảo, mà biến ta thành kẻ tự do. Nó không bảo đảm rằng ta sẽ được tất cả yêu mến, nhưng chắc chắn giúp ta thôi không phản bội chính mình.

Có lẽ đó mới là món quà lớn nhất mà cuộc sống dành tặng: mỗi ngày, ta mở mắt ra và biết rằng mình đang sống đúng với mình, không vay mượn, không giả vờ trước mình, không giả vờ trước người, không giả vờ trước cuộc đời. Và trong sự trung thực ấy, từng bước chân, từng hơi thở, từng nụ cười… đều mang một vẻ đẹp không thể mua bằng bất kỳ thứ xa xỉ nào khác".

Người đẹp dặn con:

"Bé yêu, nếu một ngày con giận dữ, hãy giận dữ. Nếu con buồn, điều đó cũng ổn thôi mà. Cảm xúc chỉ như những đám mây đi ngang bầu trời của con, rồi chúng sẽ tan, và ánh sáng lại rọi xuống. Miễn là là con không chối bỏ mình, không vờ như chúng không tồn tại.

Mong con lớn lên sẽ đón nhận niềm vui hay nỗi buồn, sự mạnh mẽ hay mong manh, như những sắc màu tự nhiên của đời sống. Khi con dám sống thật với tất cả những gì nảy sinh trong con, thì từng khoảnh khắc, dù bình dị nhất, cũng sẽ tỏa sáng như một món quà".

Trong thế giới nơi trẻ con bị dạy phải "ngoan", phải "mạnh mẽ", Hoàng My lại dạy con được yếu mềm một cách chân thật, vì chỉ khi chấp nhận chính mình, ta mới có thể bao dung với người khác.

Cô không cố dạy con trở thành "người giỏi nhất", mà dạy con trở thành "người thật nhất". Không áp đặt hình mẫu, không tô vẽ cuộc sống, cô cho con một tuổi thơ bình yên, tràn đầy tự do và sự thấu hiểu.

Vũ Hoàng My cũng chú trọng việc giáo dục sớm cho con. Con gái đầu lòng hơn một tuổi, cô thử rèn cho bé nhận diện chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh thông qua hình ảnh, âm thanh và từ ngữ; bất ngờ với phản xạ nhanh nhạy của bé.

Nếu bé ghép chữ chưa đúng, cô ra hiệu để bé tìm lại vị trí. Nếu bé làm đúng, cô vỗ tay để bé thêm hào hứng. Bằng phương pháp học mà chơi, chơi mà học này, Ayla có lúc tự đòi chơi ghép chữ cùng mẹ. Sau bốn, năm lần, bé dần ghi nhớ các chữ cái.

Sinh sống ở Áo, hàng ngày, Hoàng My trò chuyện với con gái bằng tiếng Việt nhưng dạy từ ngữ bằng song ngữ Anh - Việt. Ngoài ra, cô cùng con gái xem một số chương trình cho trẻ em trên YouTube với 10 loại ngôn ngữ. Qua hành trình học và chơi cùng con mỗi ngày, cô nhận ra trẻ em có khả năng tiếp thu ngôn ngữ từ rất sớm.