Nàng dâu Linh Rin sáng nào cũng dậy lúc 6h tập luyện rồi dùng thức uống mát bổ này, bảo sao 30 tuổi vẫn rạng rỡ như gái đôi mươi

Sau khi xác nhận thông tin sẽ kết hôn cùng thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ Phillip Nguyễn, các thông tin về Linh Rin lại ngày càng được công chúng quan tâm nhiều hơn. Thay vì chia sẻ về đám cưới, Linh Rin mới đây gây chú ý khi chia sẻ những thói quen buổi sáng của mình để khỏe đẹp hơn.

Nàng hotgirl chia sẻ bản thân có thói quen thức dậy vào 6 giờ sáng. Sau đó cô sẽ thực hiện 15 phút warm up và đánh thức cơ thể rất nhẹ bằng bài "yoga flow in bed" cơ bản. Đặc biệt sau bài warm up này, cô cũng chia sẻ bản thân có thói quen thưởng thức một trong ba thức uống đó là: ly nước ấm ủ kỷ tử, chanh mật ong hay táo đỏ. Tiếp đó, "nàng dâu hào môn" mới bắt đầu tập luyện và ăn sáng.

Có thể thấy, Linh Rin không chỉ tập luyện cực khéo mà ngay cả việc lựa chọn đồ ăn, thức uống cũng cực kỳ kỹ lưỡng. Tìm hiểu mới thấy, những loại nước mà nàng hotgirl sử dụng mỗi sáng đều chứa rất nhiều công dụng tuyệt vời.

Linh Rin vô cùng xinh đẹp ở tuổi 30.

Tìm hiểu công dụng của 3 thức uống mà nàng dâu hào môn Linh Rin sử dụng mỗi sáng

Chanh mật ong

Chanh mật ong có thể coi là thức uống "huyền thoại" chăm sóc sức khỏe vào buổi sáng. Thưởng thức chanh mật ong vào buổi sáng như Linh Rin, chị em có thể giúp làm tan mỡ, làm sạch mụn và "thải độc" ra khỏi cơ thể.

Trong khi mật ong có thể dùng để trị đau dạ dày, chữa ho, điều trị các vết bỏng trên da, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của cơ thể để chống lại vi trùng, virus. Thì chanh lại là loại quả ít calo, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa... nên đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể, không chỉ giảm cân mà còn làm đẹp da, giải độc gan hiệu quả.

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) cũng khẳng định việc uống một cốc nước chanh mật ong trước khi ăn sáng là rất tốt. Thói quen này sẽ làm sạch dạ dày, đồng thời giúp cơ thể thải độc kịp thời.

Nhưng chị em cần phải lưu ý rằng nước chanh mật ong tốt nhưng buổi sáng không nên uống nhiều mật ong, lạm dụng dễ làm tăng lượng đường trong máu. Uống tối đa hai cốc nước chanh mật ong mỗi ngày vào sáng và tối, sử dụng mỗi thìa mật ong/lần uống là đủ.

Ngoài ra, lương y Sáng khuyên mọi người nên uống một cốc nước ấm để làm loãng độ nhớt của máu, sau đó mới nghĩ đến việc uống nước mật ong hay nước chanh mật ong.

Nước táo đỏ

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, quả táo đỏ hay còn gọi là táo tàu, chà là đỏ có lượng dinh dưỡng cực cao, được mệnh danh là "viên thuốc vitamin tự nhiên". Nó có tác dụng dưỡng âm, bổ dương, dưỡng huyết.

Táo đỏ rất giàu caroten, vitamin C, canxi, phốt pho cũng như một lượng nhất định các thành phần có lợi như sắt, vitamin E... có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể con người. Buổi sáng, chị em có thể uống nước táo đỏ để hấp thụ lượng vitamin C, giúp cải thiện khả năng trao đổi chất của da, làm trắng và thanh lọc da. Nó còn có thể loại bỏ các đốm xuất huyết và vết bầm máu trên da, sau một thời gian da sẽ mịn màng hơn, trẻ ra nhiều tuổi.

Bên cạnh đó, thức uống này còn chứa chất chống oxy hóa như anthocyanins, phenolics và carotenoids, giúp cơ thể loại bỏ độc tố, tăng cường tiêu hóa, thúc đẩy trao đổi chất và kết quả là hỗ trợ giảm cân.

Nước ấm kỷ tử

Quả kỷ tử (hay còn gọi là goji berries), không chỉ là một nguyên liệu quan trọng trong Y học cổ truyền Trung Quốc (TCM) mà còn có nhiều công dụng trong phương pháp điều trị Ayurvedic (Ấn Độ) và các bài thuốc của phương Tây.

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, quả câu kỷ tử có vị ngọt và tính bình, có thể nuôi dưỡng gan và thận đồng thời nâng cao tinh lực và thị lực của một người. Cách dùng kỷ tử tốt nhất đó là ngâm quả kỷ tử khô trong nước ấm để pha thành trà và uống buổi sáng giống như cách của Linh Rin. Hoặc, bạn có thể thêm quả kỷ tử vào nước trái cây và sinh tố của mình.

Nước ấm kỷ tử là thức uống có lợi cho mắt. Lý do là bởi chúng rất giàu vitamin A rất cần thiết cho sự phát triển của mắt, xương, da và tế bào. Lượng beta-carotene trong quả kỷ tử thuộc hàng cao nhất trong số các loại thực vật ăn được.

Theo bác sĩ Lim Sock Ling (bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc): Quả kỷ tử có chứa chất chống oxy hóa giúp vô hiệu hóa tác hại của các gốc tự do. Điều này giúp duy trì sức khỏe tế bào tốt, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Quả kỷ tử còn có lợi cho việc cân bằng lượng đường trong máu. Nghiên cứu của khoa học hiện đại cho biết quả câu kỷ giúp ổn định lượng đường trong máu và cân bằng lượng insulin trong máu ở bệnh nhân tiểu đường loại 2. Quả kỷ dù khá an toàn để tiêu thụ. Tuy nhiên, những người bị dị ứng thực phẩm nên thận trọng vì nó có thể gây dị ứng trong một số trường hợp hiếm gặp. Những người đang dùng một số loại thuốc điều trị huyết áp cao hoặc tiểu đường, cũng như liệu pháp chống đông máu (warfarin), nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng quả câu kỷ tử.