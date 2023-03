Nàng dâu hào môn Linh Rin từng thử sức làm ca sĩ cách đây gần 10 năm, giọng hát liệu có được đánh giá cao?

Những ngày gần đây, đám cưới của cặp đôi Linh Rin và Phillip Nguyễn đã chính thức diễn ra ở Manila, Philippines trước khi báo hỷ tại Việt Nam. Cũng từ đây, nàng hot girl một thời Linh Rin đã trở thành nàng dâu nhà hào môn.

Linh Rin nay đã trở thành dâu nhà hào môn

Đối với nhiều khán giả, Linh Rin không phải là 1 cái tên quá xa lạ khi cô nàng vốn đã khá nổi tiếng từ nhiều năm trước. Không dừng lại với cái mác hot girl, Linh Rin còn chứng minh mình là một cô gái cực kỳ đa tài. Cô quyết tâm chinh phục nhiều vai trò khác nhau như MC, ca hát và tham gia diễn xuất.

Nói đến ca hát, người đẹp này đã cho ra mắt khá nhiều MV như Là Yêu Anh, Một Người Phía Sau. Nhan sắc nàng dâu hào môn thời điểm cách đây gần 10 năm cũng không quá khác biệt so với bây giờ, có chăng là Linh Rin ở hiện tại đã mang nhiều nét trưởng thành, sang trọng hơn hẳn. Tuy nhiên, giọng hát của cô được đánh giá là không quá ấn tượng, hát còn như đọc nên có lẽ vì vậy, Linh Rin cũng không tiếp tục con đường ca hát nữa.

Linh Rin trong MV Là Yêu Anh

Trong MV Một Người Phía Sau

Một Người Phía Sau MV - Nguyễn Đức Tùng - Linh Rin

Bước ra từ cuộc thi The Look 2017, Linh Rin lại ít hoạt động nghệ thuật mà chuyển hướng sang con đường học vấn. Cô sang Anh du học ngành Nghệ thuật tại trường University of the Arts London.

Sau đó, Linh Rin tập trung vào vai trò kinh doanh và hiện tại, cô nàng đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên ông xã Phillip Nguyễn.

Linh Rin từng là học trò Phạm Hương