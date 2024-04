Nam thanh niên "mất tích" sau khi chụp CT, bệnh viện báo công an "náo loạn" truy tìm vì nguyên nhân bất ngờ

Một nam thanh niên bị ngã đập đầu khi đang đi xe đạp điện được đưa đến Bệnh viện Taikang Tongji (Vũ Hán, Trung Quốc) để điều trị. Sau khi chụp CT đầu vẫn chưa có kết quả kiểm tra, anh chàng cảm thấy mình ổn nên tư ý xuất viện mà không lo nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên, kết quả cho thấy anh ta bị xuất huyết dưới nhện, tình hình rất nguy hiểm. Với sự phối hợp của bệnh viện và công an, sau gần 2 giờ tìm kiếm khẩn cấp, cuối cùng chàng trai đã được tìm thấy và đưa đến bệnh viện để điều trị kịp thời.



Cụ thể, Tiểu Song, 23 tuổi từ Hồ Nam đến Vũ Hán (Trung Quốc) làm việc, khoảng 8 giờ sáng ngày 26/3, anh vô tình ngã xuống đất khi đang đi xe đạp điện, gây chấn thương ở đầu, tạm thời bất tỉnh tại chỗ. Nhưng sau khi tỉnh lại cảm thấy đầu sưng tấy và đau không chịu nổi, anh chàng đến Khoa Phẫu thuật Thần kinh của Bệnh viện Taikang Tongji (Vũ Hán) vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm đó, và được chụp CT đầu. Vì phải hơn một giờ mới có kết quả chụp CT, anh cảm thấy sức khỏe vẫn ổn nên rời bệnh viện để giải quyết những việc khác và dự định ngày hôm sau sẽ quay lại gặp bác sĩ để kiểm tra kết quả.

"Kết quả chụp CT của bệnh nhân cho thấy xuất huyết dưới nhện và anh ấy phải được đưa vào bệnh viện để điều trị càng sớm càng tốt!", các bác sĩ tại Khoa X-quang hốt hoảng thông báo cho y tá tại phòng khám. Vô cùng lo lắng, y tá tại phòng khám lập tức gọi điện cho Xiao Song nhưng gọi liền 6, 7 lần nhưng không có ai bắt máy, gửi tin nhắn cũng không có phản hồi.

Lúc này, bệnh viện nhanh chóng gọi điện liên tục nhưng vẫn không có ai trả lời, trong lúc lo lắng và bất lực, đã báo "mất tích" với công an để tìm Tiểu Song càng sớm càng tốt.

Sau khi nhận được yêu cầu giúp đỡ, công an đã lập tức hành động, một mặt lấy được thông tin của Tiểu Song, cố gắng liên lạc với gia đình, người thân và bạn bè của anh, đồng thời bố trí nhân viên an ninh "lục soát" khắp bệnh viện.

Với sự nỗ lực chung của nhiều bên, sau gần 2 giờ tìm kiếm khẩn cấp, đến 5 giờ 35 chiều cùng ngày, công an cuối cùng đã liên lạc thành công với Tiểu Song và ngay lập tức thông báo cho anh rằng kết quả chụp CT cho thấy xuất huyết não, nguy cơ rất lớn và anh phải trở lại bệnh viện càng sớm càng tốt để điều trị. Sau khi nhận được cuộc gọi, Tiểu Song đã nhanh chóng đến Khoa Cấp cứu của bệnh viện lúc 7 giờ 36 tối hôm đó.

Tiểu Song cho biết điện thoại di động của anh bị rơi vào buổi sáng, nghĩ mình sẽ không sao nên đã đi sửa điện thoại di động trước khi có kết quả kiểm tra, mới tới chiều tối anh mới nhận ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Sau khi nhập viện, Tiểu Song được chẩn đoán bị xuất huyết dưới nhện do chấn thương, tức là tình trạng vỡ mạch máu ở đáy não hoặc trên bề mặt não và tủy sống do chấn thương, máu chảy trực tiếp vào khoang dưới nhện. Rất may lúc ngã xuống Tiểu Song có đội mũ bảo hiểm nên lượng máu nội sọ chảy ra ít. Sau một thời gian nằm viện, kết quả chụp CT lại cho thấy xuất huyết nội sọ của Tiểu Song không tăng, tiêu nhiều hơn trước, các triệu chứng chóng mặt, đau đầu cũng đã thuyên giảm. Hiện tại, anh chàng đã xuất viện thành công.

Triệu Bân Kiệt, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh của bệnh viện, cho biết não là một trong những cơ quan phức tạp nhất trong cơ thể con người, việc bảo vệ đầu và chú ý đến sức khỏe của não là rất quan trọng. Khi bị chấn thương đầu, thường xuất hiện các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, liệt nửa người, mất ngôn ngữ, động kinh, trường hợp nặng có thể thay đổi đồng tử, rối loạn ý thức.

"Chỉ vì vết thương nhẹ thôi cũng có thể gây tử vong, mọi người không được lơ là cảnh giác", bác sĩ Triệu Bân Kiệt nhắc nhở, bởi vì cho dù lúc đó sau khi bị thương ở đầu không có chảy máu, những ngày tiếp theo vẫn có thể xảy ra tình trạng xuất huyết nội sọ chậm hoặc rối loạn chức năng não. Trường hợp nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng hoặc gây liệt nửa người, hôn mê... Vì vậy, bạn nên chú ý bảo vệ đầu trong cuộc sống hàng ngày và đội mũ bảo hiểm an toàn khi tham gia giao thông để giảm nguy cơ chấn thương đầu.



Nguồn và ảnh: QQ, Healthline