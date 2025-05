Nam thanh niên mất hơn 8 tỷ đồng vì nhận cuộc gọi từ số 0942038970

Ngày 6/5, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh cán bộ công an.

Thông tin trên Báo Vũng Tàu, theo trình bày của bị hại là anh L.P.H. (tạm trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), anh nhận được một cuộc gọi từ thuê bao 0942.038.970 xưng là “cán bộ điều tra của Bộ Công an”.

Đối tượng nói anh H. có liên quan đường dây rửa tiền nên cần phải chuyển tiền qua tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh bản thân trong sạch.

Thực hiện theo yêu cầu, ngày 13 và 14/4/2025, anh H. đã chuyển khoản tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng cho đối tượng.

Sau đó, nghi ngờ bị lừa đảo, anh H. đã đến công an trình báo.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều và có diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, có xu hướng đan xen, kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau; có những vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Vì vậy công an cảnh báo, người dân nhất là những người lớn tuổi cần cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi xưng cán bộ Công an hoặc người của cơ quan Nhà nước tiếp cận bằng một lý do nào đó, sau đó thông báo người dân đang liên quan đến một vụ án hình sự ma túy, rửa tiền… và đe dọa nếu không hợp tác sẽ bắt giam để điều tra trong khi bản thân không có liên quan gì.

Khi nhận được các cuộc gọi như trên thì cần bình tĩnh, không nên hoảng loạn, hãy thông báo ngay cho công an xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú để được kiểm tra, hướng dẫn giải quyết.