Vụ Diễm My mất tích 5 năm sau khi đến Tịnh thất Bồng Lai: Bố mẹ lo con gái bị giấu đi

Những thông tin liên quan đến nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai” hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ” (ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) từng gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài. Khi nhắc tới nơi này, dư luận lại nhớ đến sự việc cô gái tên Võ Thị Diễm My (SN 1999, trú quận Bình Tân, TP.HCM) có liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai đến nay đã mất tích 5 năm qua.

Mất tích trước khi lên đường đi du học

Diễm My là một cô gái có nhan sắc, được bố mẹ nhận xét là hiền lành, thông minh, biết phụ giúp cha mẹ việc kinh doanh tại nhà. Gia đình Diễm My đã từng có những ngày tháng vui vẻ, sống hòa thuận, yêu thương nhau. Trước khi đến Tịnh thất Bồng Lai rồi mất tích, cô gái trẻ đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học có tiếng ở TP.HCM, chuẩn bị lên đường đi du học.

Kể trên báo Pháp luật TP.HCM, bà Đoàn Thị Tuyết Mai, mẹ của Diễm My từng cho biết, khoảng 6 năm trước, gia đình bà cùng họ hàng đi thiện nguyện ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong chuyến đi, Diễm My tình cờ quen biết nhóm người sống trong Tịnh thất Bồng Lai. Từ đây, cô gái trẻ thường xuyên nhận được những cuộc gọi của nhóm người ở đây, rủ về Tịnh thất chơi, học giáo lý, tu tập 3 buổi/tuần.

Diễm My đang là sinh viên năm 3, xinh đẹp, ngoan ngoãn bất ngờ mất tích sau khi đến Tịnh thất Bồng Lai.

Tin vào những điều viển vông, Diễm My sau đó đã đến Tịnh thất Bồng Lai. Cô gái trẻ như bị một thứ gì đó cuốn hút đến mức bỏ nhà đi, xuống Tịnh thất Bồng Lai ở, cạo đầu xuất gia. Thậm chí, Diễm My còn quay clip, nói những điều không hay về cha mẹ khiến ông Thắng, bà Mai rất sốc.

Đến tháng 12/2019, với sự hỗ trợ của Công an huyện Đức Hòa, gia đình đã đưa được Diễm My về nhà. Sau 6 tháng tĩnh dưỡng, sức khỏe và tinh thần của Diễm My đã ổn định và xin bố mẹ cho đi học trở lại. Vợ chồng ông Thắng đồng ý, nhưng không ngờ đến ngày 20/6/2020, trong lúc đi học, Diễm My bất ngờ bỏ trốn, mất tích.

Sợ con bị người của Tịnh thất Bồng Lai giấu đi

Mới đây, trao đổi trên báo Dân Trí, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này đang truy tìm Võ Thị Diễm My để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. Vị lãnh đạo thông tin, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được tung tích cô gái dù đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và phát thông báo truy tìm trên phạm vi toàn quốc.

Ông Võ Văn Thắng, bố ruột của Diễm My chia sẻ, đến nay, con gái ông đã mất tích hơn 5 năm. Suốt 5 năm qua, gia đình ròng rã đi tìm con nhưng không có kết quả. Bà Tuyết Mai vì quá lo lắng, nhớ con mà đổ bệnh, phải nhập viện cấp cứu nhiều lần.

Bố mẹ của Diễm My đau đáu về con gái suốt 5 năm qua.

Gia đình từng nhờ nhiều người giúp đỡ, Công an tỉnh Long An cũng vào cuộc nhưng không tìm ra Diễm My. Mỗi khi nghe ai báo tin có người giống con gái, vợ chồng ông Thắng lại tất tả đi tìm nhưng chỉ nhận về sự thất vọng. Đến hiện tại, tung tích của Diễm My với vợ chồng ông Thắng vẫn là một điều bí ẩn. Bố mẹ Diễm My không biết liệu con gái có bị những người trong Tịnh thất Bồng Lai giấu hay không?

Bố mẹ Diễm My mong phiên tòa xét xử ông Lê Tùng Vân và Lê Thanh Nhất Nguyên tới đây sớm kết thúc để có thể tiếp tục hành trình đi tìm con.

Trong tháng 5/2025, một số người sống tại Tịnh thất Bồng Lai sẽ bị đưa ra xét xử. Trong đó, TAND huyện Đức Hòa sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi) vào vài ngày tới.

Đến ngày 21/5, TAND huyện Long An sẽ đưa bị cáo Lê Tùng Vân (93 tuổi) ra xét xử kín về tội loạn luân.