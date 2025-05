Vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long: Công an vừa thu giữ vật chứng quan trọng nhất là gì?

Ngày 5/5, thông tin từ báo VTC News cho biết, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Vĩnh Long đã làm việc với bà N.T.H, mẹ của bé N.N.B.Tr. (SN 2010, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Theo luật sư, nội dung buổi làm việc chủ yếu là ghi lời khai của bà Hiền để làm rõ diễn biến vụ việc từ thời điểm xảy ra tai nạn đến nay. Cơ quan điều tra đã tạm giữ chiếc xe đạp điện - vật chứng quan trọng của vụ tai nạn cùng một số vật dụng liên quan của bé T. để phục vụ công tác điều tra. Một số vật dụng cá nhân của nạn nhân trước đó cũng đã được hoàn trả cho gia đình.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 4/9/2024. Ảnh: Báo NLĐ

Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến cháu N.N.B.Tr. (thời điểm gặp tai nạn 14 tuổi, trú xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong; từ đó dẫn đến vụ nổ súng ở xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn), Bộ Công an đã giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Công an tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra được giao theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, xác minh giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra tạm giữ chiếc xe đạp điện và một số vật dụng liên quan của bé T. để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: VTC News

Đặc biệt, Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, sai phạm trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và của ngành công an.

Thời điểm tai nạn xảy ra năm 2024, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trà Ôn đã tổ chức cuộc họp liên ngành cùng Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) và Tòa án Nhân dân (TAND) huyện để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Báo Người lao động dẫn thông tin theo kết quả điều tra ban đầu mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn xác định, vụ tai nạn xảy ra khi em Tr. điều khiển xe đạp điện không chú ý quan sát, vi phạm Điều 8, Khoản 23 của Luật Giao thông đường bộ 2008 (sửa đổi bổ sung).

Do Tr. đã va chạm phía bên trái xe đạp điện của bạn đi phía trước là T.N.X.Nh làm cho xe và Tr. ngã ra bên trái đường và xe tải 84C-102.77 (do ông T. điều khiển) đang lưu thông đến nên bánh xe trước bên trái của xe ôtô tải chèn qua người Tr. gây tử vong.

Ông T. lưu thông tránh xe ôtô bán tải đậu bên lề đường bên phải theo hướng đi của mình nên đã lấn sang trái và gây ra va chạm với Tr. Hành vi này đã vi phạm đi không đúng phần đường quy định, được quy định tại khoản 1, điều 9, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2018, 2019) là lỗi vi phạm hành chính.

Trong khi đó, VKSND và TAND huyện Trà Ôn cùng quan điểm với nhau. Hai cơ quan này xác định lỗi trong vụ tai nạn giao thông là ông T. vượt xe không đảm bảo an toàn, đã vi phạm khoản 2, điều 14, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2018, 2019), là lỗi hoàn toàn.

Em Tr. không chú ý quan sát đã vi phạm khoản 23, điều 8, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2018, 2019), là lỗi vi phạm hành chính.

Sau đó, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long vào cuộc, gồm Công an tỉnh Vĩnh Long, Phòng PC08, và VKSND tỉnh Vĩnh Long đã thống nhất kết luận: Nguyên nhân chính của vụ tai nạn là do em Tr. không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, khiến xe đạp điện của em va chạm vào xe của Nh. đang dừng, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Đến ngày 28/4/2025, ông N.V.P (42 tuổi), cha ruột của em Tr., đã dùng súng bắn ông N.V.B.T (32 tuổi, ngụ tại Trà Vinh), sau đó tự sát. Nguyên nhân ban đầu được cho là ông P. bức xúc với việc ông T. - tài xế liên quan đến vụ tai nạn khiến con gái ông tử vong - không bị khởi tố. Hiện tại, ông P. đã qua đời, còn ông T. đã được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và lấy viên đạn ra khỏi cơ thể thành công.