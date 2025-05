Vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long: Cán bộ điều tra vụ án hiện giờ ra sao?

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 4/9/2024 tại Km08, tỉnh lộ 901 (ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong, hiện Cục điều tra hình sự VKSND tối cao và Công an tỉnh Vĩnh Long đang lật lại hồ sơ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin trên báo Vietnamnet cho biết người kí vào 2 thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự này là Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn.

Cụ thể, thông báo số 760/QĐ-ĐTTH ngày 26/12/2024 nêu lý do không khởi tố vụ án hình sự là do "người gây nguy hiểm cho xã hội đã chết". Còn tại thông báo lần 2 số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23/1/2025 nêu lý do "không có sự việc phạm tội".

Trao đổi với nguồn trên, Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn cho biết, khi giải thể Công an huyện Trà Ôn từ ngày 1/3/2025, ông về nghỉ hưu ở quê. Ông Văn nói "Liên quan tới vụ tai nạn giao thông, tôi đã có báo cáo giải trình gửi Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long và Bộ Công an. Thực tế như thế nào tôi ghi trong báo cáo như thế ấy".

Được biết, trong vụ tai nạn liên quan đến cái chết của bé Trân, Thượng tá Trần Quốc Việt là người chỉ đạo điều tra. Khi giải tán Công an huyện Trà Ôn (từ 1/3), ông Việt được chuyển về giữ chức Phó trưởng Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Vĩnh Long. Hiện phòng PC01 là đơn vị đang điều tra lại vụ tai nạn giao thông gây xôn xao dư luận nói trên.

Còn trước đây, người thụ lý điều tra vụ tai nạn là điều tra viên Nguyễn Quốc Khanh. Sau khi Công an huyện Trà Ôn giải thể, ông Khanh được chuyển về công tác tại Công an xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn cho tới nay.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 3/5, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKS hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23/1/2025 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Quyết định của VKSND tỉnh Vĩnh Long căn cứ vào các Điều 41, 158, 161 và 165 Bộ luật Tố tụng hình sự; căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VKSTC-V12 ngày 2/5/2025 của VKSND tối cao về việc hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; xét Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn là không có căn cứ.

Theo đó, xác định hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung khi điều khiển ô tô đã tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều, vi phạm điểm a, khoản 5, Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008: "Không được vượt xe khi có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt"; có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại khoản 1, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Vì vậy, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long quyết định "hủy Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn".

Đồng thời, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện quyết định này theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cùng ngày, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công Phó Thủ trưởng, điều tra viên tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên.