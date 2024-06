Anh Trai Say Hi chưa biết chất lượng sẽ ra sao sau khi phát sóng, nhưng netizen có thể tự tin gọi đây là show truyền hình "đẹp trai" nhất từ trước đến nay. Thật vậy, gần như chưa có chương trình nào quy tụ gần như tất cả những nhan sắc "đỉnh chóp" nhất của giới nam nghệ sĩ Vbiz vào 1 khung hình: Isaac, HIEUTHUHAI, Song Luân, Anh Tú Atus, Anh Tú Voi Bản Đôn, Gin Tuấn Kiệt,... và chắc chắn không thể không nhắc đến Quân A.P.

Tuy nhiên, khi có mặt tại buổi họp báo ra mắt Anh Trai Say Hi , netizen không khỏi ôm mặt khóc ròng vì Quân A.P lại tự tay... "phong ấn" nhan sắc của chính anh thông qua 1 chi tiết này!

Quân A.P tự tay "phong ấn nhan sắc"!

Và đó chính là... hàm răng sứ trắng tinh mà Quân A.P mới làm.

Fan khóc ròng và chỉ ra hàm răng sứ này khiến nụ cười của Quân A.P trở nên thiếu tự nhiên, khuôn miệng trái tim nhìn cũng mất đi nét duyên dáng vốn có trước đó. Bên cạnh đó, với phong cách thời trang khá mới mẻ, nhiều netizen còn so sánh Quân A.P trong buổi họp báo Anh Trai Say Hi nhìn sao giống... chú Thanh Bạch đến thế! Tất nhiên, Quân A.P vẫn rất đẹp trai, rạng ngờ, chỉ là thay vì 100% như trước đó thì chắc còn tầm 80 - 90% gì đấy!

- Giờ cũng đẹp mà bộ răng cũ cười duyên hơn. Lúc trước gặp cái ấn tượng nụ cười liền!

- Sao nhìn ra chú Thanh Bạch á bây ơi bây!

- Cười lên cái là em chết trong lòng 1 ít luôn á anh!

Quân A.P tại họp báo ra mắt Anh Trai Say Hi với nụ cười răng sứ trắng tinh!

Nhìn cũng giống chú Thanh Bạch lắm ấy chứ...

Nhiều netizen thấy giống chú Thanh Bạch lắm!

Ở ẩn 1 thời gian khá dài, có thể thấy Quân A.P đang trong quá trình "lột xác" mạnh mẽ về phong cách thời trang, cá tính để chuẩn bị cho những dự án sắp tới. Thời gian qua, Quân A.P vẫn chưa ra mắt thêm sản phẩm âm nhạc nào gây tiếng vang đủ lớn so với những bản ballad cũ như Ai Là Người Thương Em, Bông Hoa Đẹp Nhất,... Có vẻ như Quân A.P cũng đang nỗ lực để bứt ra khỏi vùng an toàn với dòng nhạc ballad, tiến tới những thể nghiệm cá tính mạnh mẽ hơn.

Loạt ảnh gần đây của Quân A.P, có vẻ như Anh Trai này đang có lần lột xác mạnh mẽ về phong cách để chuẩn bị cho những hành trình âm nhạc sắp đến.

Trước đó, Quân A.P vốn đã vô cùng điển trai với nét đẹp hiền lành, thư sinh cũng như giọng hát ấm áp. Hàm răng của Quân A.P vốn đã rất đều, tự nhiên và trắng, thế nên fan cũng khá khó hiểu vì sao Quân A.P lại chọn cách đi bọc răng sứ khiến nhan sắc bị "phong ấn" thế này!

Nhan sắc bây giờ và ngày ấy của Quân A.P, bạn thích khung hình nào hơn?