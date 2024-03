"Nam thần Quật mộ trùng ma" Lee Do Hyun đi nghĩa vụ nhưng vẫn tranh thủ "debut" luôn thành idol nhảy cực cháy!

Những ngày gần đây, Lee Do Hyun trở thành nam thần điện ảnh được săn đón nhất với phim mới Quật mộ trùng ma gây bão phòng vé. Trên MXH, không chỉ chi tiết phim được dân tình bàn tán mà Lee Do Hyun và dàn cast còn tạo trend với “mốt xăm trổ” bùa chú đầy mình. Tuy nhiên, nam diễn viên lại vắng mặt khỏi các lịch trình quảng bá vì đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Giữa lúc phim viral, Lee Do Hyun khiến cộng đồng fan "phát sốt" với màn lộ diện mới nhất cùng ban nhạc quân ngũ.

Visual nam thần chiếm trọn spotlight

Lee Do Hyun trong bộ lễ phục nghiêm trang

Điển trai hút mắt

Xuất hiện tại sự kiện, Lee Do Hyun chiếm spotlight với visual điển trai, vẻ nam tính rắn rỏi nhưng vẫn cực kỳ gần gũi thân thiện. Fan tấm tắc khen "cơm quân đội" quả thật hợp Lee Do Hyun. Trong bộ lễ phục chỉn chu, vẻ nam thần của anh chàng thu hút sự chú ý từ người qua đường. Dù là diễn viên, nhưng Lee Do Hyun có niềm đam mê rất lớn với hát và nhảy. Đi nhập ngũ, nam thần Exhuma đã được phát huy sở thích.

Lee Do Hyun biểu diễn That That

Lee Do Hyun cùng các đồng đội mang đến sân khấu That That (PSY ft. Suga BTS) không thể cháy hơn. Nam thần màn ảnh biểu diễn bằng toàn bộ năng lượng và nhiệt huyết. Những bước nhảy dứt khoát, động tác mạnh mẽ đậm chất quân đội và bản phối được thực hiện lại bởi ban nhạc tạo nên That That cực thú vị. Không còn nhận ra Lee Do Hyun từng bị công ty "cấm nhảy", nam diễn viên bây giờ như một thần tượng thứ thiệt. Nhập ngũ debut luôn thành idol, fan Lee Do Hyun hâm mộ 1 mà được tận 2!

Khí chất như thần tượng thứ thiệt!

Lee Do Hyun hát nhảy cực sung

100 điểm nhiệt huyết!

Video Lee Do Hyun diễn That That hiện đang viral khắp các nền tảng. Dân tình cực phấn khích trước khía cạnh mới lạ này của nam diễn viên. Có người còn trao luôn vị trí main dancer cho Lee Do Hyun vì anh chàng quá nhiệt huyết. Nếu sau này có nhóm nhạc nam thần, Lee Do Hyun chắc chắn có một suất ra mắt.