Nam thần Hàn Quốc đình đám một thời sang Hà Nội chạy bộ nhưng không ai nhận ra!

Vào ngày 22/7, nam idol Lee Jung Shin (CNBLUE) bất ngờ đăng video chạy bộ ở quanh hồ Hoàn Kiếm cùng chú thích: "Vietnam Night Runner" (Chạy đêm ở Việt Nam). Trong video, Lee Jung Shin thoải mái chạy bộ, tận hưởng bầu không khí xung quanh với tư cách là khách du lịch mà không bị ai nhận ra.

Tay bass của CNBLUE cũng đăng tải thêm video anh đi bộ ở quanh khu phố cổ Hà Nội. Những khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Việt Nam. Netizen bày tỏ sự phấn khích khi Lee Jung Shin đến Việt Nam, chúc anh có chuyến đi vui vẻ, đồng thời dặn dò anh cẩn thận trước tình hình mưa bão.

Lee Jung Shin vui vẻ, thoải mái tận hưởng cuộc chạy bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm

Anh không bị người xung quanh nhận ra

Nhờ vậy, Lee Jung Shin có thể thoải mái tận hưởng chuyến đi du lịch Việt Nam

Nam idol sinh năm 1991 cũng đăng video đi bộ quanh khu vực phố cổ

Lee Jung Shin có vẻ rất "chill"

Cận cảnh gương mặt không tì vết của nam thần CNBLUE

Anh thích thú dùng điện thoại ghi lại cảnh phố phường Hà Nội

Lee Jung Shin sinh năm 1991, ra mắt cùng ban nhạc CNBLUE vào năm 2010. Anh không chỉ được biết đến với vai trò là một tay bass tài năng, mà còn là diễn viên triển vọng và người mẫu chuyên nghiệp, sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao ấn tượng cùng khí chất lãng tử.

Là tay bass ổn định của nhóm, Lee Jung Shin góp phần tạo nên âm thanh đặc trưng của CNBLUE. Ngoài ra, anh còn tham gia viết lời cho một số ca khúc của nhóm và thể hiện khả năng rap, hát bè. Nam idol sinh năm 1991 cùng các thành viên đã đưa CNBLUE trở thành một trong những ban nhạc hàng đầu Kpop, được yêu mến bởi cả kỹ năng chơi nhạc và visual ấn tượng.

Thời mới ra mắt, Lee Jung Shin để tóc dài lãng tử

Với chiều cao 1m87, gương mặt lãng tử đậm chất nam thần, Lee Jung Shin còn lấn sân làm người mẫu và diễn viên, từng đoạt giải Ngôi sao mới tại KBS Drama Awards. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như My Daughter Seoyoung, Temptation, Cinderella and Four Knights, My Sassy Girl...

Visual "hack tuổi" hiện tại của nam thần CNBLUE

Nguồn: Instagram