Nam thần đẹp trai nhất Kpop một thời giờ ra sao?

Kể từ sau khi rời khỏi làng giải trí vào năm 2004, Go Ji Yong (cựu thành viên Sechskies) hiếm khi lộ diện trước công chúng. Sau thời gian dài im ắng, tới tối 26/7, nam thần đẹp trai nhất Kpop 1 thời bất ngờ đăng tải hình ảnh hiếm hoi lên trang cá nhân. Trong ảnh, Go Ji Yong tương tác thân thiết bên ngôi sao truyền hình Ji Sang Ryeol, đồng thời tỏ ra vô cùng vui mừng khi được tái ngộ cùng người đàn anh sau 20 năm.

Trước ống kính, cựu thành viên Sechskies lộ rõ dáng vẻ gầy gò cùng gương mặt thay đổi nhiều so với thời điểm "làm mưa làm gió" ở Kbiz. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của nam idol đình đám 1 thời.

Go Ji Yong (bên phải) lộ diện hiếm hoi bên đàn anh Ji Sang Ryeol. Cựu idol lộ vóc dáng gầy gò, khiến netizen không khỏi lo lắng

Vào năm 2022, anh đã xuất hiện trên chương trình Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny. Nhiều khán giả suýt không nhận ra nam thần đẹp trai nhất Kpop 1 thời do nam nghệ sĩ thay đổi quá nhiều so với thời hoàng kim nhan sắc (hình phải). Tuy nhiên, cách đây 1 năm, Go Ji Yong vẫn còn "có da có thịt", chưa gầy gò đáng lo ngại như hiện tại

Giai đoạn hoạt động cùng Sechs Kies từ năm 1997-2000, anh nhiều lần được bình chọn là nam thần đẹp trai nhất Kpop

Thậm chí, đến tận hiện tại, netizen vẫn truyền tai nhau 1 giai thoại liên quan tới vẻ đẹp xuất chúng của Go Ji Yong thời còn trong Sechskies. Hồi đó, 1 anti-fan của nhóm Sechs Kies ban đầu định ném dưa hấu vào Go Ji Yong nhưng rồi lại tặng trái dưa cho cựu ca sĩ vì "đổ rạp" trước gương mặt điển trai của anh

Go Ji Yong sinh năm 1980, ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên của nhóm nhạc Sechs Kies vào năm 1997. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2000, anh tạm dừng hoạt động để theo học diễn xuất. Nhưng tới năm 2004, cựu thành viên Sechs Kies tuyên bố rời khỏi showbiz và chuyển hướng sang kinh doanh. Trong 5 năm qua, Go Ji Yong có vài lần xuất hiện trên sóng truyền hình khi nhận lời tham gia show The Return of Superman (2017), Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny (2022).

Năm 2013, anh kết hôn với bác sĩ Heo Yang Im. Cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng 1 năm sau đó. Con trai của Go Ji Yong hiện đã 9 tuổi, được nhận xét là điển trai và thừa hưởng nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

Cựu ca sĩ kết hôn với bác sĩ Heo Yang Im cách đây 10 năm

Con trai Go Ji Yong nhiều lần gây chú ý nhờ diện mạo điển trai

Nguồn: Koreaboo