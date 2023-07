Tài tử số 1 thế giới hiện nay: Nam thần bị miệt thị chiều cao, đời tư ồn ào, từng tưởng đã hết thời

Tom Cruise mới quay trở lại càn quét phòng vé thế giới với Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 7 (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One). Bộ phim được đầu tư khoảng 290 triệu USD chi phí sản xuất, dự kiến cần kiếm khoảng 800 triệu USD để hòa vốn. Đây là mức đầu tư không nhiều người dám chi ra trong bối cảnh phòng vé thế giới không quá nhộn nhịp. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán phim nhiều khả năng sẽ vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô.

Tom Cruise trong Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 7.

Cứ tưởng hết thời nhưng thời giờ mới đến



Độ tuổi 61 đối với nghề diễn viên thường được xem là sườn dốc trong sự nghiệp nhiều người. Đặc biệt, các ngôi sao hành động tại Hollywood thường khó duy trì được phong độ tại phòng vé. Các bộ phim thuộc thể loại này đòi hỏi thể lực và sự xả thân đóng những cảnh đánh đấm, truy đuổi. Dù công nghệ kỹ xảo và khả năng của đội ngũ đóng thế ngày càng được nâng cao, các diễn viên chính vẫn luôn phải đảm nhiệm phần lớn các cảnh hành động nếu muốn tạo nên một bộ phim hấp dẫn. Nhiều ngôi sao lừng lẫy một thời như Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme nay đã sang sườn dốc của sự nghiệp vì sức khỏe không cho phép.

Tuy nhiên, Tom Cruise đang chứng minh ngược lại rằng đây mới là giai đoạn đỉnh cao mới trong hơn 40 năm diễn xuất của anh. Năm ngoái, khi phòng vé thế giới vẫn chao đảo vì những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, anh tái xuất với bom tấn Top Gun: Maverick. Tác phẩm thu 1,49 tỷ USD toàn cầu và thắng một giải Oscar. Phim cũng được chọn công chiếu trong buổi lễ khai mạc của Liên hoan phim Cannes danh giá tại Pháp.

Tom Cruise là diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm 2022 nhờ Top Gun: Maverick.

Thành công của Top Gun: Maverick giúp Tom Cruise trở thành diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm ngoái, với thu nhập khoảng hơn 100 triệu USD. Trong đó, anh nhận cát-xê trả trước chỉ khoảng 12,5 triệu USD và phần còn lại đến từ các điều khoản phần trăm lợi nhuận. Đây là mức thu nhập đáng mơ ước của tất cả ngôi sao hàng đầu thế giới. Robert Downey Jr. ở thời đỉnh cao nhất cũng chỉ kiếm khoảng 75 triệu USD cho riêng Avengers: Endgame khi tác phẩm này phá kỷ lục phòng vé mọi thời của Avatar, theo số liệu từ Forbes.



Tương tự, với những hiệu ứng tích cực từ Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 7 đang thu được, mùa phim hè Hollywood năm nay khó tuột khỏi tay tài tử 61 tuổi. Tác phẩm hiện nhận điểm “tươi” 99% trên trang Rotten Tomatoes từ tổng 163 bài đánh giá của các nhà phê bình. Tính ra, chỉ có hai cây viết từ trang NME và Times UK lên tiếng chê bộ phim. Đây cũng là điểm số cao nhất của thương hiệu phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi sau gần 3 thập kỷ tồn tại.

Ồn ào đời tư không khiến sự nghiệp lung lay

Trong thời “thức tỉnh” của Hollywood, khi yếu tố nữ quyền và sắc tộc thường xuyên được nhắc đến, Tom Cruise là một trong những ngôi sao bị gắn mác “alpha male” da trắng hiếm hoi đứng vững. Ngoài sự nghiệp thành công, tên tuổi nam diễn viên cũng đi liền với hàng loạt ồn ào đời tư. Với vẻ ngoài điển trai và phong độ, anh lại được ví như nỗi ác mộng của nhiều minh tinh Hollywood bởi lối sống có phần lập dị. Những mối tình của anh thường có kết cục không tốt đẹp.

Ba cuộc hôn nhân của của Tom Cruise.

Tom Cruise thời trẻ.

Người vợ đầu tiên của Tom Cruise là minh tinh Mimi Rogers - người cũng được cho là giới thiệu anh với giáo phải Scientology. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 3 năm vì nam diễn viên bất ngờ có ý định đi tu, không muốn gần gũi với vợ.Sau đó, anh hẹn hò và cưới Nicole Kidman sau khi quen trên phim trường Days of Thunder. Hai người trở thành cặp sao được săn đón bậc nhất Hollywood thập niên 1990. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân cũng kết thúc trong ồn ào vì Kidman không thể chịu nổi lối sống cực đoan theo điều lệ giáo phái của chồng.



Theo Sydney Morning Herald, Nicole lên kế hoạch đưa Tom khỏi giáo phái từ năm 1992, cùng anh ra nước ngoài đóng phim và tránh tiếp xúc với những tín đồ khác. Năm 1997, hai vợ chồng dành 15 tháng tại London (Anh) quay dự án Eye Wide Shut của đạo diễn Stanley Kubrick. Tuy nhiên, khi trở về Mỹ, Tom Cruise vẫn quyết định gắn liền với tôn giáo này và ly dị vợ.

“Bùa yêu” Tây Ban Nha Penelope Cruz là nạn nhân tiếp theo trong danh sách những bóng hồng của Tom Cruise. Hai người mặn nồng bên nhau suốt 3 năm, đã đính hôn nhưng vẫn phải kết thúc do Scientology yêu cầu nam diễn viên không được lập gia đình với người không theo giáo phái.

Cuộc hôn nhân thứ 3 mới là điều ảnh hưởng lớn nhất tới danh tiếng của Tom Cruise. Anh và minh tinh Katie Holmes kết hôn năm 2006. Hai người có với nhau một bé gái Suri, nay đã 17 tuổi. Tuy nhiên, kể từ khi ly hôn năm 2012, Tom Cruise gần như không gặp lại hai mẹ con. Một số nguồn tin tại Hollywood cho rằng diễn viên buộc phải làm vậy vì các điều luật hà khắc từ giáo phái. Nhiều người chỉ trích Tom Cruise vì lối sống cực đoan, bỏ bê gia đình suốt nhiều năm. Tuy nhiên, tất cả những ồn ào đời tư đó không đủ sức làm sụp đổ sự nghiệp lừng lẫy của anh.

Tom Cruise không gặp lại con gái nhiều năm kể từ khi ly dị vợ.

“Chú lùn” Tom Cruise, đóng phim chỉ biết chạy?

Tại Hollywood, hiếm ngôi sao nào luôn giữ vững được vị thế hạng A của mình một cách bền bỉ như Tom Cruise. Tuy nhiên, khác với nhiều đồng nghiệp cùng thời như Brad Pitt, George Clooney, ngoại hình và khả năng diễn xuất của anh từng thường xuyên bị khán giả chê cười trong suốt nhiều năm. Sở hữu một trong những gương mặt đẹp bậc nhất thế giới, thế nhưng nam diễn viên chỉ cao 1m7, rất khiêm tốn so với tiêu chuẩn của các tài tử Mỹ. Nicole Kidman - vợ cũ của Tom - từng đùa rằng không được đi giày cao gót suốt thời gian hai người bên nhau.

Cùng với đó, có giai đoạn người ta thường xuyên lôi khả năng diễn xuất của Tom Cruise ra làm trò cười. Giữa thập niên 2010, anh cho ra đời hai tác phẩm bị đánh giá thảm họa là The Mummy và Jack Reacher: Never Go Back. Nhiều người cho rằng sự nghiệp của chàng diễn viên 1m7 đang bắt đầu lao dốc. Tuy nhiên, anh nhanh chóng chiếm lại tình cảm của người hâm mộ với những dự án chất lượng như American Made hay Mission: Impossible - Fallout.

Khả năng diễn xuất của Tom Cruise từng là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm. Thời trẻ, anh nổi tiếng với vai trò một ngôi sao hành động hàng đầu với các tác phẩm như Top Gun, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi. Nhiều người cho rằng bí quyết thành công của Tom Cruise đến từ gương mặt đẹp và khả năng tự thực hiện những cảnh quay khó mà không cần nhiều đóng thế.

Ngược lại, anh không được đánh giá quá cao về khả năng phát triển nhân vật và diễn tả các cung bậc cảm xúc phức tạp. Trong nhiều năm, các vai diễn của anh liên tục bị chê một màu. Nhiều người còn đùa rằng hành động mang tính diễn xuất duy nhất của Tom Cruise trong phần lớn các bộ phim là chạy. Trên trang Instagram, diễn viên cũng hưởng ứng lời chế giễu này khi viết trong phần giới thiệu bản thân: “Diễn viên. Nhà sản xuất. Chuyên đóng cảnh chạy trong các bộ phim từ năm 1981”.

Tuy nhiên, bên cạnh việc là ngôi sao hành động hàng đầu, Tom Cruise cũng từng là một trong những nam diễn viên thực lực hàng đầu của Hollywood. Trong thập niên 1990, anh được cộng tác nhiều đạo diễn hàng đầu như Stanley Kubrick, Martin Scorsese hay Paul Thomas Anderson. Anh cũng nhận 3 đề cử Oscar các hạng mục diễn xuất trong giai đoạn này.

Việc Tom Cruise không chịu khó phát triển khả năng diễn xuất chính kịch của mình đơn thuần vì anh muốn cống hiến trọn đời cho thể loại hành động. Có thể thấy, cách bộc lộ cảm xúc trên màn ảnh của anh trong gần 40 năm qua không có nhiều thay đổi, thậm chí còn tệ dần theo thời gian. Tuy nhiên, độ liều lĩnh và sáng tạo trong các cảnh hành động thì đang tăng dần đều theo thời gian. Người ta vẫn đùa rằng mỗi bộ phim của Tom Cruise là một lần nam diễn viên chơi đùa với thần chết.

Trước những biến đổi không ngừng của Hollywood, Tom Cruise vẫn luôn dẫn đầu cuộc chơi. Có thể nói, ở tuổi 61, anh vẫn là ngọn cờ hàng đầu trong việc phá vỡ những giới hạn của thể loại hành động, đem đến những thước phim có một không hai trong thời kỳ điện ảnh thế giới đang quá lạm dụng kỹ xảo với kết quả là những phân cảnh giả tạo và thiếu cảm xúc.