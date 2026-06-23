Nam sinh là thủ khoa toàn tỉnh vẫn trượt đại học, cơ quan tuyển sinh khẳng định: "Em không đủ điều kiện xét tuyển"

Dù là thủ khoa toàn tỉnh, nam sinh Trung Quốc vẫn trượt đại học vì một lý do ít ai ngờ.

Năm 2003, cái tên Chu Tấn bất ngờ trở thành niềm tự hào của thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chàng trai 19 tuổi đạt 638 điểm, bỏ xa người xếp thứ hai tới 20 điểm để trở thành thủ khoa khối xã hội toàn tỉnh. Thế nhưng, chỉ chưa đầy 1 tháng sau, vinh quang ấy bỗng biến thành cú sốc lớn khi cơ quan tuyển sinh địa phương tuyên bố Chu Tấn không đủ điều kiện xét tuyển và từ chối chuyển hồ sơ của cậu tới bất kỳ trường đại học nào.

Vinh quang ngắn ngủi

Chu Tấn, tên thật là Chu Soái, sinh năm 1984 tại thành phố Tiên Đào. Năm 2000, khi mới hơn 16 tuổi, cậu tốt nghiệp Trường THPT Tiên Đào và được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học Công nghệ Trung Quốc (USTC), trở thành niềm tự hào của địa phương.

Tuy nhiên, tháng 6/2002, Chu Soái bị nhà trường buộc thôi học sau khi liên quan đến vụ lấy trộm ba lô của người khác, bên trong có nhiều tài sản trị giá hàng nghìn NDT.

Sau khi trở về quê nhà vào tháng 8 cùng năm, nam sinh này chuyển hướng từ khối tự nhiên sang khối xã hội, đổi tên thành Chu Tấn và theo học lại tại Trường Miện Châu (phân hiệu Đông Thành). Một năm sau, cậu gây chấn động khi giành vị trí thủ khoa khối xã hội của tỉnh Hồ Bắc với 638 điểm.

Trong suốt tháng 7/2003, báo chí địa phương liên tục ca ngợi hành trình “chuyển từ ban tự nhiên sang xã hội và trở thành thủ khoa” của chàng trai 19 tuổi này. Với người dân Tiên Đào, đây là niềm tự hào đặc biệt bởi đã 14 năm kể từ lần cuối cùng thành phố này có một thủ khoa khối xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, niềm vui của Chu Tấn không kéo dài. Giữa tháng 7 năm đó, Văn phòng tuyển sinh tỉnh Hồ Bắc thông báo cậu không đủ điều kiện dự thi đại học, đồng thời từ chối chuyển hồ sơ xét tuyển của cậu tới Đại học Bắc Kinh - nguyện vọng số 1 mà nam sinh đăng ký.

Hóa ra, nguyên nhân xuất phát từ quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc thời điểm đó: những người bị trường đại học buộc thôi học hoặc khai trừ chưa đủ một năm tính từ ngày nhận kỷ luật đến thời điểm bắt đầu đăng ký dự thi sẽ không được phép tham gia kỳ thi đại học. Điều này đồng nghĩa với việc dù đạt điểm cao nhất khối xã hội toàn tỉnh, Chu Tấn sẽ không được bất kỳ trường đại học nào nhận.

Cơ hội vào đại học khép lại

Câu chuyện “thủ khoa trượt đại học” của Chu Tấn trở thành đề tài được nhắc đến ở khắp nơi. Ông Lý Tại Húc, nguyên Hiệu trưởng Trường Miện Châu, bày tỏ hy vọng Đại học Bắc Kinh có thể xem xét lại trường hợp của Chu Tấn. Một số cán bộ địa phương cũng cho rằng việc không chuyển hồ sơ của nam sinh là sự lãng phí nguồn nhân lực.

Theo tiết lộ của Sở Giáo dục thành phố Tiên Đào, địa phương đã cố gắng hết sức nhưng quyết định cuối cùng thuộc về cơ quan tuyển sinh cấp tỉnh. Nhiều thầy cô từng giảng dạy Chu Tấn cũng đều bày tỏ sự tiếc nuối.

Ảnh minh họa: Internet

Thầy chủ nhiệm của Chu Tấn cho biết khi truy cập hệ thống tuyển sinh, thông tin của cậu vẫn còn hiện đầy đủ, thậm chí phần ghi chú còn ghi “có thể tự do chuyển hồ sơ”. Tuy nhiên, cơ hội thay đổi kết quả gần như không còn.

Hiệu trưởng đương nhiệm của Trường Miện Châu tiết lộ từng có tổ chức đề nghị tài trợ để Chu Tấn đi du học nước ngoài miễn phí, song gia đình từ chối vì chưa ổn định tinh thần. Ông cũng thừa nhận cơ hội được xét tuyển đại học năm đó gần như bằng không. Tuy nhiên, nhà trường luôn sẵn sàng chào đón Chu Tấn quay lại ôn thi nếu cậu có nguyện vọng.

Trong vụ việc này, đại diện Ban tuyển sinh Đại học Bắc Kinh cũng khẳng định nếu Chu Soái thực sự nhận thức được sai lầm và nỗ lực sửa đổi, nhà trường sẵn sàng chào đón anh quay lại vào năm sau.

Sau cú sốc đó, Chu Soái trở lại Trường Miện Châu ở Tiên Đào để ôn thi thêm một năm. Ở kỳ thi đại học năm 2004, Chu Soái đạt đúng 638 điểm, bằng với số điểm của năm trước, xếp thứ 8 khối xã hội toàn tỉnh Hồ Bắc.

Theo truyền thông Trung Quốc, Chu Tấn sau đó đã theo học ngành Luật tại Đại học Bắc Kinh và tốt nghiệp với bằng cử nhân luật vào năm 2008. Sau khi ra trường, Chu Tấn chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục, trở thành giảng viên toán trung học nổi tiếng của Tập đoàn Giáo dục New Oriental, trước khi tiếp tục công tác tại GaoTu.

Từ một thủ khoa từng gây tranh cãi vì bị từ chối xét tuyển, Chu Tấn cuối cùng vẫn bước chân vào ngôi trường mơ ước bằng chính nỗ lực của mình, khép lại câu chuyện nhiều tiếc nuối bằng một kết thúc trọn vẹn.

(Theo Sina, Sohu)