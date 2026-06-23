Lộ đề thi y khoa, 2.2 triệu thí sinh Ấn Độ phải thi lại dưới an ninh nghiêm ngặt

Sau vụ lộ đề gây chấn động dư luận, các thí sinh Ấn Độ đã phải tham dự kỳ thi tuyển sinh y khoa lần thứ hai dưới các biện pháp an ninh chưa từng có.

Các thí sinh được kiểm tra an ninh trước khi bước vào phòng thi.

Những hàng dài thí sinh xếp hàng trước cổng điểm thi từ sáng sớm. Trước khi vào phòng thi, từng người phải quét sinh trắc học, đi qua cổng dò kim loại và trải qua quy trình kiểm tra tương tự tại sân bay.

Khung cảnh đó xuất hiện tại hàng nghìn điểm thi trên khắp Ấn Độ khi hơn 2,2 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh y khoa (kỳ thi NEET) tổ chức lại sau vụ lộ đề gây chấn động dư luận hồi tháng trước.

Để ngăn chặn nguy cơ gian lận, nhà chức trách đã huy động hơn 200.000 nhân viên an ninh tham gia giám sát kỳ thi.

Theo Cơ quan Khảo thí Quốc gia Ấn Độ, một "hệ thống an ninh nhiều lớp" đã được triển khai trên toàn quốc, bao gồm sử dụng camera tích hợp AI, theo dõi quá trình vận chuyển đề thi bằng GPS và tăng cường giám sát hoạt động trực tuyến liên quan đến kỳ thi.

Trước áp lực từ dư luận, Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Dharmendra Pradhan cam kết một kỳ thi lại sẽ được tổ chức một cách "công bằng và minh bạch".

Đồng thời tăng cường điều tra quy mô lớn về cáo buộc liên quan đến vụ lộ đề thi gây xôn xao dư luận nước này thời gian qua.

Một thí sinh cầu nguyện trước khi bước vào kỳ thi NEET.

Tuy nhiên, đối với nhiều học sinh, áp lực không chỉ đến từ bài thi.

NEET được xem là cánh cửa duy nhất để bước vào các trường y tại Ấn Độ. Mỗi năm, hàng triệu thí sinh cạnh tranh hơn 100.000 chỉ tiêu đào tạo bác sĩ, với tỷ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 5-6%. Nhiều em đã dành nhiều năm theo học các trung tâm luyện thi, chấp nhận đánh đổi thời gian nghỉ ngơi và chịu sức ép lớn từ gia đình.

Thế nhưng, thay vì cảm giác nhẹ nhõm sau ngày thi, các em lại phải bắt đầu quá trình ôn tập thêm một lần nữa.

"Hàng nghìn thí sinh đã kiệt quệ về tinh thần. Chúng em đang cố gắng hết sức nhưng ai cũng rất mệt mỏi", một thí sinh chia sẻ.

Tâm trạng lo lắng càng gia tăng khi nhiều học sinh cho rằng đề thi tổ chức lại có độ khó cao hơn.

"Em làm bài cũng ổn nhưng phải chờ kết quả mới biết chắc. Em cảm thấy đề thi lần này khó hơn lần trước", thí sinh Tarun viết trên mạng xã hội X.

Bên cạnh áp lực thi cử, không ít học sinh bày tỏ sự thất vọng khi những sai sót trong khâu tổ chức đã đẩy hàng triệu thí sinh vào tình thế phải thi lại dù không có bất kỳ vi phạm nào.

Trước lo ngại đề thi tiếp tục bị phát tán, Chính phủ Ấn Độ đã tạm thời hạn chế truy cập Telegram sau khi xuất hiện thông tin về việc đề thi được rao bán trên nền tảng này.

Với hàng triệu thí sinh vừa bước ra khỏi phòng thi, điều họ chờ đợi lúc này không chỉ là điểm số. Sau nhiều tuần lễ hoang mang vì những bê bối liên tiếp, các em đang chờ câu trả lời về kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh vẫn có thể diễn ra một cách công bằng.