"Thế là trượt cấp 3 à con?": Đoạn hội thoại của hai bố con ở Hà Nội sau khi biết điểm thi vào lớp 10 gây nghẹn ngào

Một bài đăng chia sẻ câu chuyện về cô bé không đạt kết quả như mong muốn trong kỳ thi vào lớp 10 đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Mỗi mùa công bố điểm thi vào lớp 10, bên cạnh niềm vui của những học sinh đỗ nguyện vọng mong muốn luôn có không ít em phải đối diện với cảm giác hụt hẫng vì kết quả chưa như kỳ vọng. Điều khiến nhiều người quan tâm không chỉ là điểm số mà còn là cách gia đình phản ứng khi con thất bại lần đầu trong đời.

Mới đây, một đoạn tin nhắn giữa hai bố con tại Hà Nội sau khi cô con gái biết điểm thi vào lớp 10 đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi sự bình tĩnh, thấu hiểu và đầy yêu thương của người cha. Theo nội dung được chia sẻ, sau khi biết mình không đỗ vào trường THPT mong muốn, cô con gái đã chủ động nhắn tin cho bố.

Mở đầu cuộc trò chuyện, người bố hỏi ngắn gọn: "Thế là trượt cấp 3 à con, có gì muốn nói với bố không?".

Trước câu hỏi ấy, nữ sinh không né tránh hay viện lý do. Em thẳng thắn thừa nhận sự thất vọng của bản thân và gửi lời xin lỗi tới bố: "Con biết bố đang thất vọng và con cũng buồn vì kết quả này. Con xin lỗi vì chưa đạt được như mong đợi".

Trong đoạn tin nhắn được chia sẻ, thay vì trách mắng hay đổ lỗi, người bố lại nhẹ nhàng nhắc con về những hy sinh thầm lặng của gia đình suốt nhiều năm qua. Ông kể về những ngày đi làm xa nhà, về người mẹ một mình chăm lo việc học hành của các con và mong con hiểu rằng phía sau mỗi cơ hội học tập luôn là rất nhiều nỗ lực của bố mẹ.

Thay vì trách mắng hay đổ lỗi, người bố nhẹ nhàng nhắc con về những hy sinh thầm lặng của gia đình

Người bố cũng dành thời gian nói với con về trách nhiệm khi bước vào tuổi trưởng thành. Ông nhắn rằng mọi lựa chọn ở hiện tại đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này và điều ông mong mỏi nhất không phải là thành tích, mà là con gái có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc.

Điều đặc biệt là xuyên suốt cuộc trò chuyện, người bố gần như không nhắc đến sự thất vọng của bản thân. Thay vào đó, ông khẳng định gia đình vẫn sẵn sàng tạo điều kiện để con có thêm một cơ hội khác, đồng thời mong con biết trân trọng và nỗ lực hết mình với cơ hội ấy. Cuối đoạn tin nhắn, lời nhắn ngắn gọn "Bố yêu con" khiến nhiều người đọc không khỏi xúc động.

Đáp lại, cô bé cũng thẳng thắn thừa nhận nỗi buồn khi chưa đạt được kết quả như mong muốn, đồng thời cho biết bản thân hiểu những vất vả của bố mẹ và sẽ cố gắng chứng minh bằng hành động trong chặng đường phía trước. Một cuộc trò chuyện không dài, không có những lời lẽ hoa mỹ, nhưng lại khiến nhiều người cảm nhận được sự bao dung, tin tưởng và tình yêu thương mà gia đình dành cho con cái trong thời điểm khó khăn nhất.

Đáp lại, cô bé cũng thẳng thắn thừa nhận nỗi buồn khi chưa đạt được kết quả như mong muốn

Trong nhiều gia đình, việc thi trượt cấp 3 thường trở thành một biến cố lớn. Không ít học sinh phải đối mặt với áp lực tâm lý nặng nề khi cảm thấy mình làm bố mẹ thất vọng. Một số em thậm chí rơi vào trạng thái tự trách bản thân trong thời gian dài.

Đặc biệt trong bối cảnh mỗi năm có hàng chục nghìn học sinh không đỗ vào trường THPT công lập mong muốn, câu chuyện này cũng phần nào nhắc nhở rằng kết quả của một kỳ thi không phải là dấu chấm hết cho tương lai của bất kỳ ai.

Bởi thực tế, vẫn có rất nhiều con đường khác nhau để tiếp tục học tập, phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp. Điều quan trọng là cách mỗi người đối diện với thất bại và bước tiếp sau đó.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước cách nói chuyện của người bố:

- Đọc đến câu "Bố yêu con" tự nhiên cay mắt. Nhiều ông bố ngoài đời thương con lắm nhưng cả năm không nói nổi câu này.

- Mắng mỏ làm gì chứ, khuyên nhủ phân tích để con hiểu và có trách nhiệm với bản thân con là được.

- Người lớn còn sai đầy ra, con trẻ chập chững vào đời thì sai là chuyện rất bình thường.

- Nhiều phụ huynh nên đọc câu chuyện này. Con vừa thất bại đã bị mắng thì chỉ càng thêm áp lực.

- Nhiều đứa trẻ sợ bố mẹ không phải vì điểm thấp mà vì sợ làm bố mẹ thất vọng

- Cô bé cũng đáng khen. Em ấy dám nhận trách nhiệm, dám xin lỗi và không đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Thi trượt luôn là một cú sốc, nhất là với những học sinh vừa trải qua nhiều tháng ôn tập và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả cuối cùng. Không ít em sợ điểm số, nhưng điều sợ hơn lại là cảm giác phải đối diện với sự thất vọng của gia đình.

Thay vì đẩy con vào cảm giác tội lỗi, người bố trong câu chuyện đã lựa chọn giúp con hiểu giá trị của trách nhiệm, của sự cố gắng và của cơ hội thứ hai. Đó cũng là điều nhiều phụ huynh đang trăn trở mỗi mùa thi: Làm sao để một lần vấp ngã không trở thành áp lực đeo bám con suốt những năm tháng sau này?

Đừng biến kết quả thi thành thước đo giá trị

Một kỳ thi có thể phản ánh năng lực ở một thời điểm nhất định nhưng không thể quyết định toàn bộ tương lai hay nhân cách của một con người. Khi thất bại xảy ra, điều trẻ cần nhất không phải là những câu hỏi kiểu "Tại sao con lại làm thế?" hay "Con đã làm bố mẹ thất vọng rồi", mà là cảm giác mình vẫn được lắng nghe và tôn trọng.

Giúp con nhìn thẳng vào thất bại thay vì né tránh hoặc đổ lỗi

An ủi không có nghĩa là bao biện. Sau khi cảm xúc ổn định, phụ huynh nên cùng con nhìn lại nguyên nhân dẫn đến kết quả chưa tốt: thiếu phương pháp học tập, chưa đủ nỗ lực hay đơn giản là chưa phù hợp với mục tiêu đã đặt ra. Chỉ khi hiểu rõ nguyên nhân, thất bại mới thực sự trở thành bài học có giá trị.

Cùng con xây dựng một lộ trình mới thay vì chỉ tiếc nuối kết quả cũ

Nhiều học sinh sau khi trượt một kỳ thi thường rơi vào trạng thái mất phương hướng vì cảm giác mọi kế hoạch đều đổ vỡ. Đây là lúc gia đình cần giúp con nhìn thấy những lựa chọn phía trước: học tiếp ở môi trường khác, chuẩn bị cho một kỳ thi khác hoặc xây dựng mục tiêu mới phù hợp hơn. Điều quan trọng là để con hiểu rằng luôn có nhiều hơn một con đường dẫn đến thành công.

Dạy con biết trân trọng cơ hội thứ hai

Không phải ai cũng có điều kiện để được làm lại. Vì vậy, nếu gia đình vẫn sẵn sàng đồng hành và tạo thêm cơ hội, điều cần thiết nhất là giúp con hiểu giá trị của cơ hội ấy. Sự trưởng thành đôi khi không đến từ những lần thành công hay thuận lợi, mà đến từ cách một người đứng dậy sau thất bại và nỗ lực hơn trong lần tiếp theo.