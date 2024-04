Nam sinh cấp 2 ở Quảng Bình bị bạn đâm thủng thận

H.G.B là học sinh của một trường THCS tại khu vực Đồng Hới, Quảng Bình. Giờ ra về, do có mâu thuẫn với bạn học cùng trường, B đã bị bạn đâm vào vùng mạn sườn bên trái gây chảy nhiều máu.

Nam học sinh được đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, da niêm mạc nhạt, mệt, đau ngực, vã mồ hôi, buồn nôn, đau bụng hạ sườn trái.

Tại khoa Cấp Cứu, các bác sĩ thăm khám và bước đầu xác định bệnh nhân bị dao đâm thấu ngực trái khoảng 2cm. Nam sinh được khẩn trương thực hiện các xét nghiệm lâm sàng và cận lâm sàng. Qua kết quả CTSCANNER cho thấy bệnh nhân bị chấn thương thận trái độ IV xuyên tới đài thận, có ổ đang chảy máu ồ ạt thành vòi và chấn thương lách độ I-II, bệnh nhân tiến triển nặng dần lên với huyết áp càng lúc càng thấp, diễn tiến shock trụy mạch.

Hình ảnh cắt lớp vi tính mạch máu 3D cho thấy “vòi rồng” xuất huyết từ động mạch thận.

Nhận định được rằng đây là một trường hợp rất nặng, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo Ekip liên khoa gồm khoa Cấp cứu, Đội Can thiệp khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Khoa Gây mê hồi sức hội chẩn và nhanh chóng quyết định vừa hồi sức vừa tiến hành can thiệp nút mạch cầm máu cấp cứu.

Ngay lập tức, bệnh nhân được khẩn trương đưa đến Phòng Can thiệp để được thực hiện kỹ thuật nút mạch cầm máu dưới hướng dẫn Xquang số hóa xóa nền (DSA) vừa hồi sức tích cực kết hợp. 20 phút sau can thiệp, các nhánh động mạch tổn thương đang chảy máu đã được nút mạch bằng vật liệu đặc biệt. Sau can thiệp, kết hợp hồi sức tích cực, huyết áp được nâng lên.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, mạch, huyết áp tốt. Bệnh nhân đã tự ngồi dậy sinh hoạt.

Bác sĩ CKII Nguyễn Đức Hùng, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết: Nếu trước đây đối với các tổn thương như vỡ lách, vỡ thận đang chảy máu ồ ạt, nguy cơ tử vong cao, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật cắt bỏ tạng và cầm máu. Nhưng hiện nay, với kỹ thuật nút mạch cầm máu dưới hướng dẫn Xquang số hóa xóa nền (DSA), giúp các bác sĩ phát hiện sớm các tình trạng bất thường của dòng máu, từ đó hỗ trợ chẩn đoán và điều trị chính xác các bệnh lý có liên quan tới sự tuần hoàn của máu trong cơ thể để can thiệp kịp thời, bảo tồn tạng tổn thương, không cần phải thực hiện phẫu thuật.