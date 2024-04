Đau bụng không chịu nổi, nữ bệnh nhân bị vật lạ đâm thủng ruột

Mới đây, cô Lý, 39 tuổi (Trung Quốc) cảm thấy bụng giữa bên trái đau không chịu nổi, nhịn đau một ngày mà triệu chứng không thuyên giảm nên nhanh chóng đến Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Zhongda trực thuộc Đại học Đông Nam (Trung Quốc).



Bác sĩ Chen Hong, Phó trưởng Khoa Tiêu hóa của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân, để tìm ra nguyên nhân gây đau bụng, đã cho bệnh nhân làm điện tâm đồ, CT bụng, xét nghiệm máu, amylase máu và các xét nghiệm khác.

Trên hình ảnh CT bụng của cô Lý, người ta phát hiện "một bóng dày, đặc ở ruột non ở vùng bụng giữa bên trái kèm theo phù nề và dày thành ruột lân cận". Bác sĩ Chen xem xét khả năng bệnh nhân mắc vật lạ trong ruột non. Sau khi hỏi về bệnh sử, cô Lý không rõ mấy ngày qua mình có vô tình nuốt phải dị vật hay không. Để xác nhận thêm chẩn đoán, bác sĩ cho cô tiến hành siêu âm đường ruột, kết quả xác nhận rằng thực sự có dị vật trong ruột non.

Bác sĩ nhanh chóng đưa ra nhận định cơn đau bụng của cô Lý kéo dài, xét nghiệm máu cho thấy các chỉ số nhiễm trùng đã tăng lên, dị vật đã xuyên qua thành ruột và gây nhiễm trùng thứ cấp, nếu dị vật không được loại bỏ ngay lập tức thì có nguy cơ thủng ruột. Bệnh nhân được đưa vào phòng mổ nội soi cấp cứu ngay trong đêm.

Cuối cùng, một khúc xương cá dài khoảng 3,5cm đã được tìm thấy trong lòng ruột non của bệnh nhân và được lấy ra hoàn toàn, tránh nguy cơ xương cá chọc thủng thành ruột và nguy cơ phải phẫu thuật.

Trên thực tế, việc vô tình ăn phải xương cá không phải là hiếm, phổ biến nhất là mắc kẹt ở cổ họng và phải điều trị tại khoa tai mũi họng. Một vài trường hợp xương cá xâm nhập vào dạ dày, do thành dạ dày dày, thức ăn trộn lẫn với nhau nên nhìn chung rất khó xâm nhập. Ngược lại, thành ruột của tá tràng và ruột non mỏng, thức ăn chuyển thành dạng bột nhão, không có tác dụng bao bọc xương cá, dễ khiến xương cá xuyên qua thành ruột, gây ra tình trạng thủng ruột. Nếu thủng ruột không được phát hiện sớm, viêm phúc mạc lan tỏa có thể phát triển, đe dọa tính mạng trong những trường hợp nặng.

Bác sĩ Chen nhắc nhở nếu lỡ nuốt phải dị vật hoặc đau bụng không chịu nổi, bạn phải đến bệnh viện kịp thời để tránh trì hoãn điều trị và gây hậu quả nghiêm trọng hơn.

Đồng thời, mọi người cần nhớ nhai chậm khi ăn, không nói chuyện khi nuốt, đặc biệt là thức ăn có xương hoặc xương cá. Khi ăn cá, hãy nhớ ăn riêng và không trộn chung với cơm rồi nuốt chung. Người già không có răng không nên ăn cá có xương.

Ngay cả những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt như ăn nhầm xương cá cũng có thể gây ra hàng loạt vấn đề nghiêm trọng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời. Nếu bạn nghi ngờ xương cá mắc kẹt trong cổ họng hoặc bạn đã nuốt phải xương cá, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế càng sớm càng tốt.

Nguồn và ảnh: QQ, The Healthy