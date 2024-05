Dù đã 5 năm trôi qua nhưng bộ phim tài liệu vạch trần góc khuất trong club Burning Sun của Seungri do BBC phát hành đã khiến dư luận một lần nữa dậy sóng. Không chỉ những người nổi tiếng bị lĩnh án tù mà còn không ít nghệ sĩ cũng bị gọi tên khi là thành viên trong nhóm chat tình dục gây chấn động.

Một trong số đó phải kể đến Eddy Kim- nam ca sĩ người Hàn Quốc. Đây là nam nghệ sĩ từng có liên quan trong vụ bê bối này nhưng khi từng bị đề nghị truy tố thì lại được bác bỏ.

Eddy Kim thừa nhận hành vi phát tán nội dung dâm dục trong nhóm chat bê bối

Eddy Kim trở nên thân thiết với Jung Joon Young sau khi cùng nhau tham gia chương trình Superstar K4 vào năm 2012. Vào năm 2019, Eddy Kim bị gọi tên trong nhóm chat tình dục do Jung Joon Young là kẻ cầm đầu. Anh bị cảnh sát triệu tập và thẩm vấn suốt 2 tiếng đồng hồ vào ngày 31/3/2019. Sau quá trình điều tra từ phía cảnh sát, Eddy Kim đã thừa nhận hành vi phát tán nội dung dâm dục và tạm ngừng hoạt động sau bê bối này.

Eddy Kim - người nằm trong nhóm chat tình dục bê bối

Anh và kẻ tội phạm tình dục Jung Joon Young (bên phải) là bạn thân từ năm 2012

Eddy Kim bị đề nghị truy tố nhưng nhanh chóng được bác bỏ cáo buộc

Eddy Kim bị gọi tên trong bê bối là thành viên của nhóm chat chuyên quay video đồi trụy bất hợp pháp của Jung Joon Young và bị cảnh sát điều tra về tội phát tán nội dung khiêu dâm. Sau đó nam ca sĩ bị đưa ra cơ quan công tố với đề nghị truy tố tuy nhiên lại nhận được bản đình chỉ cáo trạng.

Vào thời điểm đó, công ty quản lý Mystic Story của Eddy Kim cho biết: "Eddy Kim không trực tiếp quay phim hay phát tán video bất hợp pháp, nhưng anh ấy đã bị điều tra sau khi được xác nhận rằng đã tải một hình ảnh được chụp lên mạng.

Trong quá trình điều tra, người ta cũng xác nhận rằng phòng chat mà Eddy Kim là thành viên là một phòng chat riêng - nơi mọi người tụ tập vì sở thích, không liên quan đến phòng chat chia sẻ các video bất hợp pháp".

Về phía Eddy Kim, anh thừa nhận bản thân đã hành động thiếu suy nghĩ: “Tôi rất tiếc vì đó là một hành động thiếu suy nghĩ và đang suy ngẫm sâu sắc về nó”.

Eddy Kim từng bị đề nghị truy tố vì phát tán nội dung khiêu dâm nhưng được đình chỉ bản cáo trạng

Eddy Kim comeback sau 5 năm nhưng không ai quan tâm

Sau 5 năm tạm ngừng hoạt động vì bê bối, Eddy Kim đã trở lại với tư cách là ca sĩ cho album thứ tư It’ll Be OK trong dự án âm nhạc Track by YOON của nhà sản xuất Yoon Jong Shin vào ngày 23/1/2024. Tuy nhiên màn comeback của anh không mấy ai quan tâm khi quá khứ từng dính vào bê bối phòng chat tình dục của Seungri cũng như Jung Joon Young.

Truyền thông Hàn cũng nhận định, sự trở lại của Eddy Kim không được công chúng trong nước chào đón. Đây có lẽ chính là kết quả mà Eddy Kim đang phải hứng chịu sau hành động phát tán nội dung khiêu dâm từ chính hình ảnh bất hợp pháp trong chat room bê bối.