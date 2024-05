Lời xin lỗi giả tạo của Seungri

Bộ phim tài liệu bóc trần góc khuất bê bối Burning Sun của Seungri do BBC phát hành cho đến nay vẫn là chủ đề cực nóng trên các trang mạng xã hội. Những tưởng như mọi tội ác của những người từng được tung hô là thần tượng sẽ được quên đi nhưng chính “cú giáng” của BBC đã khiến cơn giận dữ được một lần nữa thổi bùng lên.

Trong phim tài liệu dài 1 tiếng đồng hồ, BBC đã lồng ghép đoạn clip Seungri nói về biệt danh do chính anh tự đặt - “Seungtsby” và tự so sánh mình với đại gia Gatsby trong bộ phim điện ảnh The Great Gatsby (2013).

Cụ thể trong concert solo mang tên THE GREAT SEUNGRI TOUR 2019 LIVE, Seungri đã chia sẻ về lùm xùm hành hung khiến club Burning Sun bị đóng cửa: “Đối với tất cả những sự cố xảy ra do thiếu sót của tôi khiến người hâm mộ thất vọng và lo lắng, tôi thật sự xin lỗi. Thực ra vào năm ngoái khi tôi thực hiện công việc kinh doanh của mình, có một số hình ảnh được trình chiếu trên TV nên tôi đã đặt cho tôi một biệt danh, rất nhiều người gọi tôi là Seungtsby. Tôi nghĩ mình chưa đủ khiêm tốn”.

Tuy nhiên khi xem lại những hình ảnh này, fan đồng loạt cảm thấy đây hoàn toàn là một lời xin lỗi giả tạo. Những tội ác và sự nhởn nhơ của Seungri sau này đã chứng minh tất cả.

Seungri chia sẻ về ồn ào club Burning Sun dừng hoạt động

Và nói về nickname Seungtsby mà anh tự đặt cho mình

Ở thời điểm diễn ra concert solo ấy, có lẽ Seungri cũng chẳng thể tin được từ chính những bữa tiệc xa hoa và sự ảo tưởng tự cho mình là đại gia Gatsby xứ Hàn đã khiến cho nhà báo Kang Kyung Yoon thuộc kênh truyền hình SBS FunE phải đứng ra tìm công lý.

Cũng từ đây, cô còn tìm hiểu về vấn nạn quay lén cảnh quan hệ tình dục, rồi chia sẻ trong các nhóm trò chuyện của Seungri và các nghệ sĩ. Chính những điều này càng khiến cho người hâm mộ BIGBANG thêm phần cay đắng khi nhận ra lời xin lỗi mà mình nhận được vào năm 2019 tất cả chỉ là sự giả tạo của Seungri.

Trong phim tài liệu của BBC, nữ phóng viên Kang chia sẻ: "Tôi là người đã đưa ra hàng loạt các bằng chứng về những vụ mua bán dâm, nhóm chat có chia sẻ video quay lén. Nguyên nhân khiến tôi bắt đầu điều tra bắt nguồn từ bữa tiệc vô cùng xa hoa vào năm 2015 do Seungri tổ chức. Anh ta tự gọi mình là Seungtsby, hay Đại gia Gatsby xứ Hàn.

Tuy nhiên, nó không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc của người giàu có và nổi tiếng, mà là công cụ để anh ta mua vui cho các đối tác làm ăn. Ngoài ra, có một số chi tiết trong bữa tiệc này khiến tôi phải đặt câu hỏi rằng liệu Seungri có dính dáng đến môi giới mại dâm như những gì mà nhóm chat đề cập tới không".

Hình ảnh Seungri trong concert solo như một sự cay đắng cho những ai có mặt tại đêm nhạc này

Trước đó vào năm 2019, Kpop đã "rúng động" trước scandal nhân viên tấn công tình dục, bạo lực khách hàng và tàng trữ chất gây nghiện của club Burning Sun do Seungri từng đầu tư và quản lý. Concert THE GREAT SEUNGRI TOUR 2019 LIVE của Seungri diễn ra tại SK Olympic Handball Gymnasium đã bị ảnh hưởng không hề nhỏ khi số lượng vé đặt trước cho 2 ngày concert này liên tục bị hủy.

Theo trang web đặt vé của buổi concert ghi nhận, sau khi vụ việc Burning Sun xảy ra, hơn 20 vé đã bị hủy chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ và xuất hiện hàng loạt vé đang bị rao bán trên các trang mạng xã hội. Dẫn đến số ghế ngồi được đặt trước chỉ còn khoảng 400 ghế. Trái ngược hoàn toàn với kỷ lục bán hết vé của những concert trước đó.