Phim tài liệu phơi bày loạt tội ác trong vụ bê bối chấn động Burning Sun vào năm 2019 mới đây được BBC World Service phát hành làm khơi dậy sự phẫn nộ vì góc khuất không thể tưởng tượng của loạt nghệ sĩ. Trong đó, đoạn clip được BBC công bố với khoảnh khắc Seungri - cựu thành viên BIGBANG cưỡng ép, lôi kéo một người phụ nữ và liên tục nạt nộ hét lớn “Im lặng, đi theo tôi” đã dấy lên làn sóng chỉ trích.

Thậm chí cựu thành viên BIGBANG còn có hành động doạ nạt “tác động vật lý” người này khiến cộng đồng mạng không thể tin vào mắt mình. Đáng sợ hơn, khi xem đoạn clip có thể nghe rõ tiếng những người đàn ông có mặt tại bữa tiệc cười cợt đầy khoái chí khi nhìn thấy Seungri lôi kéo phụ nữ. Ở cuối clip, Seungri cũng nở nụ cười hùa đầy thích thú với những người đàn ông này khi coi cô gái như một thú vui tiêu khiển.

Clip Seungri suýt “tác động vật lý” một người phụ nữ trong bữa tiệc được BBC công bố

Hành động doạ nạt hành hung phụ nữ của Seungri gây nhiều phẫn nộ

Nụ cười gây rùng mình của Seungri khi anh cưỡng ép cô gái đi theo mình

Sau khi clip được BBC công bố, không chỉ bày tỏ sự phẫn nộ, cộng đồng fan của BIGBANG còn đặt nghi vấn khoảng thời gian Seungri cưỡng ép cô gái trong clip là vào năm 2015 - thời điểm đỉnh cao và hoàng kim của nhóm nhạc BIGBANG.

Nguyên nhân là do kiểu tóc và màu tóc bạch kim của Seungri trùng khớp với thời điểm BIGBANG comeback với dự án MADE năm 2015. Đây cũng được xem là một trong những màn tái xuất huyền thoại nhất của Kpop lúc bấy giờ.

Seungri (thứ hai bên trái) với mái tóc bạch kim trong trailer giới thiệu world tour MADE

Mái tóc của anh khi xuất hiện trên sân khấu vào thời điểm năm 2015 cũng được cho là trùng khớp với mái tóc trong đoạn clip anh cưỡng ép phụ nữ

Kiểu tóc và màu tóc trùng khớp đến 95%

2015 được xem là thời điểm đỉnh cao của BIGBANG bởi chỉ trong vòng 1 năm, nhóm nhạc nhà YG ra mắt tổng cộng 8 ca khúc và đều nhanh chóng gây bão bao gồm: Loser, Bae Bae, Bang Bang Bang, If You, Let’s Not Fall In Love, Sober, We Like 2 Party và Zutter.

Doanh thu album cứng với các single ra mắt tiêu thụ được hơn 425.000 bản. Riêng ở mảng nhạc số, dù BIGBANG vẫn luôn là cái tên “phá đảo” loạt thành tích nhưng khi nhìn lại con số thống kê, nhiều người vẫn phải giật mình:

Tổng số lượt tải (theo Gaon): 9.5 triệu lượt Tổng số lượt nghe trực tuyến (theo Gaon): 435 triệu lượt Tổng số lượt tải trên trang QQ China Chart: 3.8 triệu lượt Tổng số lượt nghe trực tuyến trên trang QQ China Chart: 760 triệu lượt Tổng số lượt xem trên Youtube: 380 triệu lượt Tổng số lượt nghe trực tuyến trên Spotify: 42 triệu lượt

MV Bang Bang Bang (BIGBANG) - Ca khúc Kpop khủng nhất năm 2015

Không chỉ thế, tour diễn MADE kéo dài gần một năm, đã có hơn 1,5 triệu khán giả tại các thành phố lớn của thế giới cùng “cháy” hết mình với BIGBANG qua 66 show diễn. Nhờ tour diễn này mà nhóm nhạc hàng đầu Kpop lúc bấy giờ lại tạo thêm vô vàn kỷ lục mới:

- Concert Kpop có số lượt xem online nhiều nhất. - Nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên có biểu diễn tại Tokyo Dome trong 3 năm liên tiếp. - Nghệ sĩ nước ngoài duy nhất có 3 đêm diễn liên tiếp tại Shanghai Arena. - Nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất có 2 đêm diễn liên tiếp tại Kuala Lumpur. - Tour diễn Kpop có quy mô lớn nhất trong lịch sử Mỹ. - Nghệ sĩ đầu tiên bán cháy vé cho 3 đêm diễn tại Hồng Kông ở hai dịp khác nhau. - Một trong những đêm concert có chi phí đắt đỏ nhất tại Malaysia. - Nghệ sĩ Hàn Quốc có số lượng người tham dự concert cao nhất tại Thành Đô (Trung Quốc). - Nghệ sĩ Hàn Quốc có tour diễn Trung Quốc với quy mô lớn nhất. - Show Kpop lớn nhất tại Canada. - Nghệ sĩ nước ngoài có số lượng người tham gia concert cao nhất trong lịch sử âm nhạc Nhật. - Tour diễn lớn nhất trong tất cả các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Đó còn chưa kể đến hơn 20 giải thưởng mà BIGBANG nhận được tại 8 lễ trao giải nhờ sức ảnh hưởng khủng khiếp của MADE vào năm 2015. Khi nhớ lại thời điểm hoàng kim này, các fan BIGBANG không khỏi thất vọng vì thanh xuân một thời lại vướng một vết đen với rất nhiều tội ác không thể tha thứ của Seungri.

Chẳng ai có thể nghĩ rằng tại thời điểm mà tất cả như phát cuồng vì sự trở lại sau 3 năm vắng bóng của BIGBANG lại chính là lúc em út của nhóm có những hành động khó tin với một người phụ nữ. Nỗi cay đắng mà chính các fan BIGBANG đang phải cảm nhận khi sự thật ngày càng được vạch trần góc khuất đáng sợ là khó có thể nói thành lời.

Sau tất cả, cộng đồng fan Kpop chân chính nói chung và fan BIGBANG nói riêng chỉ biết hy vọng rằng, Seungri sẽ thật sự hối cải sau khoảng thời gian ngồi tù vì vụ bê bối chấn động và không gây ảnh hưởng đến những người anh em trong nhóm.

Thời điểm fan Kpop toàn cầu bùng nổ vì BIGBANG được cho chính là lúc Seungri có những hành động không thể tha thứ

Fan BIGBANG thừa nhận, ký ức thanh xuân lừng lẫy một thời đã có vết đen mang tên scandal chấn động của Seungri

https://kenh14.vn/cay-dang-khi-nhan-ra-doan-clip-seungri-tac-dong-vat-ly-phu-nu-xay-ra-vao-dung-thoi-hoang-kim-cua-bigbang-20240523224044387.chn