Nam diễn viên Việt bị vợ đại gia hơn 15 tuổi "cảnh báo" ngay trong ngày sinh nhật

Mới đây, bà xã đại gia hơn 15 tuổi của Trương Nam Thành - doanh nhân Thu Huyền gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật chồng với giọng điệu vừa hài hước vừa “có tính răn đe”.

Nữ doanh nhân viết: "Happy birthday Voi nha. Tuổi mới bình an, sức khỏe, hạnh phúc. Chúc những gì tốt đẹp nhất đến với ông chồng Voi (8 năm gọi là Ngắn, năm nay kiên quyết đổi thành Voi).

10 năm – một chặng đường không dài, không ngắn, đủ để hiểu nhau. Và tốt nhất đừng có mà cãi vợ, không ‘điên’ vợ cho cái bánh vả. Sang tuổi mới hãy chuẩn đét là ông chồng Voi đáng yêu, biết biến "bánh vả" thành những điều ngọt ngào nhất nhé".

Hình ảnh đính kèm dòng chia sẻ của vợ Trương Nam Thành.

Dòng trạng thái hài hước nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi cách xưng hô dí dỏm "Voi – vợ" cùng màn "cảnh báo nhẹ" nhưng đầy tình cảm của doanh nhân Thu Huyền dành cho ông xã trong ngày đặc biệt.

Trương Nam Thành sinh năm 1991 từng được biết đến khi đạt danh hiệu Á vương 3 tại cuộc thi Manhunt International 2012, sau đó hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên trước khi rút lui để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.

Trương Nam Thành kết hôn với nữ doanh nhân Nguyễn Thu Huyền vào năm 2018. Bà xã của anh hơn chồng khoảng 15 tuổi và từng trải qua đổ vỡ hôn nhân trước đó.

Thời điểm công khai, mối quan hệ của cả hai từng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, nam diễn viên lựa chọn im lặng trước dư luận, tập trung xây dựng gia đình.

Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi hiện có cuộc sống kín tiếng nhưng viên mãn bên hai con trai sinh đôi.