Nam diễn viên hiên ngang dắt cả vợ lẫn "bồ" đi thảm đỏ, netizen bàng hoàng không tin nổi mắt mình!

Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Lương Triều Vỹ được xem là "viên ngọc quý luôn tỏa sáng". Nam diễn viên đạt nhiều thành tích khó ai có thể vượt qua như Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Cannes năm 2000, 1 trong 25 diễn viên châu Á vĩ đại nhất (CNN bình chọn), top 50 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới (People bình chọn), 1 trong 100 nhân vật kiệt xuất của lịch sử điện ảnh châu Á... Theo Celebrity Net Worth, sau gần 50 năm làm nghệ thuật, hiện khối tài sản của nam diễn viên ở mức 20 triệu USD (496 tỷ đồng).

Ngoài sự nghiệp lẫy lừng và tiền tiêu không hết, Lương Triều Vỹ còn có cuộc hôn nhân lâu bền với minh tinh Lưu Gia Linh. Dù vậy, đời tư của tài tử hàng đầu này vẫn luôn là chủ đề tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới. Tiêu biểu nhất phải kể đến mối quan hệ tay 3 giữa Trương Mạn Ngọc - Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh.

Lương Triều Vỹ là ngôi sao huyền thoại của showbiz Trung Quốc

Cú nắm tay 2 mỹ nữ chấn động thảm đỏ Cannes của Lương Triều Vỹ

Theo tờ Sina, cuộc tình éo le của Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc nảy nở khi họ đóng cặp trong bộ phim Tâm Trạng Khi Yêu vào năm 2000. Trải qua 15 tháng quay phim sớm tối có nhau trên phim trường, 2 diễn viên đã rung động với nhau.

Thậm chí, Lương Triều Vỹ từng tâm sự rằng anh và Trương Mạn Ngọc thấu hiểu, đồng cảm đến mức những lúc gặp khó khăn, muộn phiền nam diễn viên chỉ muốn tìm ngọc nữ này để trút bầu tâm sự. Tuy nhiên, thời điểm Lương Triều Vỹ đã có Lưu Gia Linh ở bên. Dù xiêu lòng với nhau, Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc vẫn không đi xa hơn mà chỉ xem đối phương như bạn tâm giao, tri kỷ. Cho dù là vậy, Trương Mạn Ngọc vẫn bị miệng đời dè bỉu là "tiểu tam".

Trương Mạn Ngọc là người phụ nữ duy nhất khiến Lương Triều Vỹ xiêu lòng trong suốt nhiều năm gắn bó với Lưu Gia Linh

Vào tháng 5/2020, Lương Triều Vỹ xuất hiện tại LHP Cannes cùng với Lưu Gia Linh và Trương Mạn Ngọc. Bức ảnh nam diễn viên nắm tay 2 mỹ nhân hàng đầu đi sự kiện gây chấn động giới giải trí xứ tỷ dân thời bấy giờ và tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhiều người bất ngờ khi Lưu Gia Linh sẵn sàng đứng chung khung hình với tình địch. Số khác lại chỉ trích Lương Triều Vỹ tạo ra tình huống khó xử cho 2 người phụ nữ đều có tình cảm với anh. Cho đến ngày nay, khoảnh khắc "bùng binh tình ái" lịch sử này vẫn thường xuyên bị cư dân mạng đem ra bàn tán.

Loạt ảnh từng gây sốc một thời khi Lương Triều Vỹ công khai nắm tay "chính thất" lẫn "tiểu tam" đi thảm đỏ sự kiện

Không lâu sau, mối quan hệ "trên mức bạn bè" của Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc chấm dứt. Cặp sao dừng qua lại trò chuyện với nhau vì không muốn xáo trộn cuộc sống riêng của đối phương và chịu sự đàm tiếu không hay. Và khoảnh khắc Ảnh đế Cannes nắm tay Lưu Gia Linh, nhưng lại ngoái nhìn Trương Mạn Ngọc trên thảm đỏ Cannes cũng được xem là bức ảnh định đoạt cho kết cục không bao giờ đến được với nhau của họ. Nhắc về cuộc tình của Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc, cư dân mạng xứ Trung thường dùng câu "đúng người nhưng sai thời điểm" để nhận xét.

Khoảnh khắc Lương Triều Vỹ nắm tay Lưu Gia Linh, nhưng lại ngoái nhìn Trương Mạn Ngọc trên thảm đỏ Cannes được xem là lời dự báo cho cuộc tình "đúng người nhưng sai thời điểm" của cặp sao

Nghi vấn bao nuôi nhân tình và có con riêng ở Nhật Bản

Sau mối quan hệ ồn ào với Trương Mạn Ngọc, Lương Triều Vỹ không dính thêm bất kỳ drama tình ái nào. Tuy nhiên, đến năm 2023, showbiz Trung Quốc chao đảo khi thông tin Lương Triều Vỹ ngoại tình có con riêng với nữ idol kém 16 tuổi Trình Tiêu lan truyền khắp MXH. Sau đó, những người có liên quan đều lên tiếng bác bỏ.

Sự việc chưa chấm dứt ở đó, khi các blogger hàng đầu cho biết thông tin trên chỉ đúng 1 nửa. Lương Triều Vỹ quả thật có tổ ấm khác sau lưng Lưu Gia Linh, nhưng nhân tình của nam diễn viên không phải Trình Tiêu. Người được Lương Triều Vỹ chăm lo nhiều năm qua là người đẹp lai tên Emily. Cô gái này là diễn viên và từng đóng chung phim với Lương Triều Vỹ.

Lương Triều Vỹ từng vướng tin ngoại tình, có con với nữ thần tượng Trình Tiêu. Tuy nhiên, các nguồn tin trong giới cho biết Trình Tiêu không phải nhân tình của Lương Triều Vỹ

Lương Triều Vỹ và Emily đã có con chung. Họ sống kín đáo ở Nhật Bản nhiều năm qua. Lương Triều Vỹ rất yêu thương mẹ con Emily, còn quyết định chuyển toàn bộ tài sản của anh cho con riêng. Nam diễn viên thậm chí còn tăng khối lượng công việc, đóng phim không ngừng nghỉ và chấp nhận trở thành "vua phim dở" để kiếm nhiều tiền lo cho tương lai của con.

Lưu Gia Linh cũng biết về sự tồn tại của mẹ con Emily. Cô đặc biệt xem con riêng của chồng là mối lo ngại lớn. Lưu Gia Linh nhiều lần ngăn cản Lương Triều Vỹ công khai con riêng trên truyền thông. Việc Lương Triều Vỹ thừa nhận có con ngoài giá thú không chỉ khiến hình ảnh gia đình hạnh phúc của họ sụp đổ mà còn ảnh hưởng đến tài sản và các vấn đề thừa kế trong gia đình. Để đề phòng rủi ro chồng đổi ý và tránh việc tài sản lọt vào tay người ngoài, Lưu Gia Linh quyết định hành động trước 1 bước. Cô bắt đầu bán bớt tài sản để lấy tiền mặt hoặc chuyển nhượng sang cho người thân và cháu trai của mình.

Đào lại quá khứ QQ cho biết năm 2019, Lương Triều Vỹ từng bị chụp ảnh khoác tay thân mật và đưa 1 cô gái lai Tây đi ăn tại Thượng Hải (Trung Quốc). Thời điểm này, mối quan hệ của nam diễn viên và cô gái lạ mặt trên ầm ĩ trong dư luận. Nhưng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh không lên tiếng phản hồi. Do đó, netizen hiện đặt nghi vấn cô gái xuất hiện bên Lương Triều Vỹ năm xưa chính là Emily.

Trước nghi vấn có con riêng với người đẹp tên Emily, Lương Triều Vỹ không lên tiếng phản hồi. Lưu Gia Linh cũng giữ im lặng. Sau đó không lâu, nam diễn viên chuyển về Hong Kong (Trung Quốc) sống cùng vợ. Trước đó, Lương Triều Vỹ sống đơn độc ở Nhật Bản, xa cách Lưu Gia Linh trong hàng chục năm. Động thái của tài tử hàng đầu gây bán tán. Đến hiện tại, công chúng cũng chưa rõ thực hư ồn ào Lương Triều Vỹ có 1 tổ ấm khác sau lưng Lưu Gia Linh.

Cô gái lai Tây xuất hiện bên Lương Triều Vỹ vào năm 2019 bị nghi là Emily - nhân tình nam diễn viên

Nguồn: Sina, Sohu, HK01