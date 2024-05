Nam diễn viên gây chấn động khi đăng video nhạy cảm lên trang cá nhân, 2 lời giải thích sau đó càng khiến dư luận phẫn nộ

Theo Wikitree, tối 2/5, nam diễn viên Lee Seo Han gây xôn xao khi đăng video có hình ảnh vô cùng nhạy cảm lên trang cá nhân. Sau 1 tiếng đăng tải, Lee Seo Han mới xóa video không đứng đắn nói trên. Sự việc càng trở nên nóng hơn khi netizen nhận ra video được quay tại studio thu âm cá nhân của nam ca sĩ Bang Yedam. Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn Lee Seo Han đã quay lén cảnh nhạy cảm của đồng nghiệp thân thiết. Trên mạng xã hội, khán giả chỉ trích dữ dội, thậm chí khiếu nại về hành vi phát tán clip nóng của Lee Seo Han.

Lee Seo Han gây chấn động dư luận khi đăng tải video nhạy cảm lên trang cá nhân

Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra địa điểm quay video là tại studio của Bang Yedam

Trước làn sóng phẫn nộ của công chúng và những suy đoán về danh tính cặp đôi bị Lee Seo Han quay lén cảnh nhạy cảm, thay vì có lời giải thích rõ ràng, nam diễn viên này lại lặng lẽ khóa tài khoản cá nhân của anh. Đến rạng sáng 3/5, Lee Seo Han mới đưa ra lời giải thích, xin lỗi về hành vi đăng tải video có hình ảnh nhạy cảm nói trên.

Theo nam diễn viên họ Lee, đoạn video anh đăng lên quả thực được quay ở studio của Bang Yedam. Tuy nhiên, Lee Seo Han khẳng định anh không có hành vi quay lén người khác trái phép. Bởi hình ảnh trong video là sản phẩm dàn dựng giữa anh và những người bạn. "Tôi xin lỗi mọi người. Video tôi đăng tải hôm qua chỉ là trò đùa của tôi và các bạn nam trong nhóm. Tôi mong các bạn không suy đoán và đưa ra những thông tin không đúng sự thật về hình ảnh trong video. Một lần nữa tôi xin lỗi vì khiến những ai đã vô tình xem video phải lo lắng và có những trải nghiệm không tốt. Tôi và bạn bè xin hứa chúng tôi sẽ cẩn trọng hơn trong mọi hành động".

Sau đó, Lee Seo Han tiếp tục đưa ra lời giải thích thứ 2. Nam diễn viên cho biết anh và 1 vài người bạn đã tụ tập uống rượu tại studio của Bang Yedam vào tối 2/5. Sau đó, họ đã dựng cảnh để quay video trêu đùa. Lee Seo Han cho biết anh dự định chỉ đăng video ở chế độ riêng tư, chỉ bạn bè thân thiết mới thấy nhưng không ngờ lại đăng video ở chế độ công khai và gây ra hiểu lầm lớn. Theo Lee Seo Han, Bang Yedam không có mặt vào thời điểm anh và bạn bè quay video.

Lee Seo Han cho biết video là sản phẩm dàn dựng của anh và những bạn nam khác sau khi uống rượu. Đồng thời nam diễn viên cũng khẳng định Bang Yedam không biết về vụ việc

Lời xin lỗi của Lee Seo Han gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Khán giả cho rằng hành vi dàn dựng cảnh nóng, quay lại rồi phát tán trên mạng của nam diễn viên họ Lee là không thể chấp nhận. Chưa kể, dù đã gây ra 1 hiểu lầm tai hại có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Bang Yedam nhưng Lee Seo Han không có bất kỳ lời xin lỗi công khai nào gửi đến đồng nghiệp thân thiết.

Trong khi Bang Yedam - người bất ngờ vướng tranh cãi vì Lee Seo Han - không đưa ra bình luận về vụ việc. Anh chỉ đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng trên trang cá nhân.

Sau khi Lee Seo Han lên tiếng, Bang Yedam không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc. Anh chỉ xin lỗi người hâm mộ vì khiến họ phải lo lắng

Lee Seo Han sinh năm 2002, là diễn viên tân binh ở showbiz Hàn. Anh mới ra mắt vào tháng 1 năm nay, với vai diễn trong webdrama The Movie That Does Not Happen.

Bang Yedam cũng bằng tuổi với Lee Seo Han. Anh từng là thành viên chủ chốt của nhóm nhạc TREASURE. Bang Yedam rời TREASURE năm 2022 với lý do gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Nguồn: Wikitree