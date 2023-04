Bên cạnh đó, Cảnh Điềm còn có tài năng ca hát, cô ra mắt album đầu tay Who are you năm 2006. Một năm sau, cô được mời làm người phát ngôn cho hoa anh đào Tây Bắc và thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Con đường showbiz của Cảnh Điềm mở ra từ đây