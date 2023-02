Nam diễn viên được phát hiện tử vong bất thường ở tuổi 34

Ngày 11/2, TMZ đưa tin nam diễn viên người Mỹ Cody Longo đã đột qua đời, hưởng dương 34 tuổi. Anh là ngôi sao truyền hình từng xuất hiện trong nhiều series Days of Our Lives, Bring It On: Fight to the Finish, Nashville… Khán giả nhớ đến Cody Longo hơn cả với vai Eddie Duran trong chương trình Hollywood Heights.

Cody Longo đột ngột qua đời ở tuổi 34, để lại vợ và ba con nhỏ (Ảnh: Getty Images)

Theo chia sẻ từ gia đình người quá cố, hôm 8/2, vợ anh, Stephanie Longo, đã gọi điện báo cảnh sát khi không liên lạc được với chồng. Cảnh sát đã tới kiểm tra căn nhà mà Cody Longo đang sinh sống nằm trong một khu dân cư thuộc thành phố Austin, bang Texas (Mỹ). Sau nhiều lần gọi cửa nhưng không thấy nam diễn viên trả lời, cảnh sát đã quyết định phá cửa xông vào. Họ nhanh chóng phát hiện ra thi thể anh trên giường ngủ.

Cody Longo từng nghiện rượu trong thời gian dài và phải đi cai nghiện suốt mùa hè năm ngoái. Anh cũng có một quá khứ phức tạp với nhiều lần bị bắt tạm giam vì đánh vợ và lái xe khi say. Năm 2020, anh từng bị kiện ra tòa với cáo buộc xâm hại tình dục một bé gái 9 tuổi. Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa kết luận nguyên nhân tử vong của nam diễn viên. Nhưng thân nhân cho rằng Cody Longo đã tái nghiện và mất mạng vì uống quá nhiều.

Cody Longo ra đi để lại vợ và ba con thơ. Con gái lớn của nam diễn viên mới lên 7 tuổi. Dưới cô bé còn hai em trai lần lượt 5 tuổi và 1 tuổi. Chia sẻ với TMZ, vợ của Longo cho biết trước khi qua đời, chồng mình đang rất nỗ lực làm việc để chăm lo cho các con. "Anh ấy là một người cha tuyệt vời và người chồng tận tuỵ. Thế giới của bốn mẹ con tôi đã sụp đổ", chị chia sẻ.