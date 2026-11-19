Khối tài sản của nam tài tử được truyền thông ước tính lên tới hàng trăm triệu USD.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Châu Nhuận Phát từng là một trong những ngôi sao có thu nhập hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng, thay vì sống trong nhung lụa, nam diễn viên lại nổi tiếng với thói quen đi tàu điện, xe buýt, mua quần áo giảm giá và ăn uống tại những quán bình dân. Đáng chú ý, ông từng tuyên bố muốn dành phần lớn tài sản tích lũy được để làm từ thiện sau khi qua đời vì một lý do đau lòng.

Từ cậu bé nghèo đến ngôi sao điện ảnh hàng đầu châu Á

Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 tại Hong Kong (Trung Quốc), trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi thơ của ông gắn với cuộc sống ở vùng nông thôn, trong căn nhà không có điện. Mẹ ông làm nhiều công việc để kiếm sống, từ dọn dẹp, buôn bán đến làm nông; cha làm việc trên một tàu chở dầu.

Ngay từ nhỏ, Châu Nhuận Phát đã phải phụ giúp gia đình. Ông từng nghỉ học năm 17 tuổi để đi làm, trải qua nhiều công việc khác nhau như nhân viên khách sạn, công nhân nhà máy, nhân viên bán máy ảnh, tài xế taxi và nhân viên bưu điện.

Năm 18 tuổi, ông tham gia chương trình đào tạo diễn viên truyền hình, mở ra cánh cửa bước vào ngành giải trí. Từ những vai diễn trên màn ảnh nhỏ, Châu Nhuận Phát dần trở thành gương mặt nổi bật của điện ảnh Hong Kong. Tên tuổi ông gắn liền với loạt phim đình đám như Bến Thượng Hải, Anh hùng bản sắc, The Killer và Hard Boiled. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục mở rộng danh tiếng ra thị trường quốc tế với vai Lý Mộ Bạch trong Ngọa hổ tàng long và Sao Feng trong Cướp biển vùng Caribbean: Nơi tận cùng thế giới.

Theo ước tính, trong hơn 45 năm hoạt động nghệ thuật tính đến năm 2021, Châu Nhuận Phát đã tham gia hơn 100 bộ phim, giành nhiều giải thưởng diễn xuất quan trọng, trong đó có 3 giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong.

Khối tài sản hàng trăm triệu USD và quyết định dành tiền cho cộng đồng

Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Châu Nhuận Phát được cho là đã tích lũy khối tài sản khổng lồ. Năm 2018, truyền thông quốc tế dẫn thông tin từ vợ ông, bà Jasmine Tan, cho biết tài sản của nam diễn viên ước tính khoảng 5,6 tỷ HKD, tương đương 714 triệu USD thời điểm đó. Tuy nhiên, đây là con số do báo chí đưa tin, chưa có xác nhận kiểm toán độc lập.

Điều khiến công chúng bất ngờ là cách tài tử sử dụng tiền bạc. Dù sở hữu tài sản lớn, ông từng chia sẻ chỉ chi khoảng 800 HKD mỗi tháng cho nhu cầu cá nhân, tương đương khoảng 102 USD theo tỷ giá được truyền thông sử dụng năm 2018. Nam diễn viên thường chọn phương tiện giao thông công cộng, ăn tại các quán ăn bình dân và mua quần áo ở những cửa hàng giảm giá.

Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là việc Châu Nhuận Phát sử dụng chiếc điện thoại Nokia đời cũ suốt 17 năm. Ông chỉ chuyển sang dùng điện thoại thông minh khi thiết bị quen thuộc không còn hoạt động.

Với nam diễn viên, việc chạy theo những món đồ công nghệ mới hay hàng hiệu không phải điều cần thiết. Ông từng chia sẻ không mặc quần áo để làm hài lòng người khác, miễn bản thân cảm thấy thoải mái là đủ.

Không dừng lại ở lối sống tiết kiệm, Châu Nhuận Phát còn khiến nhiều người chú ý khi tuyên bố muốn dành toàn bộ tài sản cho hoạt động từ thiện sau khi qua đời.

Nói về lý do hiến tặng toàn bộ tài sản, Châu Nhuận Phát từng chia sẻ: "Số tiền đó tôi không thể dành cho con gái mình nên vợ chồng tôi san sẻ cho những người cần giúp đỡ". Vợ nam tài tử từng mang thai. Tuy nhiên, con gái của họ đã mãi mãi ra đi khi chưa kịp chào đời.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2018, ông cũng cho rằng tiền bạc không phải thứ con người có thể mang theo mãi mãi. Khi rời khỏi thế giới này, tài sản nên được chuyển đến những người cần sử dụng nó hơn.

Trước đó, năm 2021, nam diễn viên đã đóng góp 100 triệu HKD để thành lập quỹ từ thiện hỗ trợ các nhóm người có hoàn cảnh khó khăn.

(Tổng hợp)