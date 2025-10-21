Nam diễn viên Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bị tố gạ gẫm gửi ảnh biến thái

Tối 20/10, tờ Koreaboo đưa tin, tài tử Lee Yi Kyung (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) vừa bất ngờ bị 1 người phụ nữ tố có loạt hành vi nhạy cảm đáng lên án. Theo nguồn tin, cô gái này đã đăng 1 bài viết dài chứa hàng loạt tin nhắn nhằm bóc phốt nam diễn viên họ Lee.

Trong đó, cô gái khẳng định Lee Yi Kyung đã chủ động chia sẻ ảnh vùng kín của nam diễn viên cho mình. Song song với đó, tài tử Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi được cho là đã gửi tin nhắn yêu cầu người phụ nữ nói trên phải gửi ảnh vùng kín của cô cho nam diễn viên. Chưa hết, Lee Yi Kyung còn bị tố có loạt phát ngôn gây sốc liên quan tới hiếp dâm, cup ngực và bài kiểm tra về tình dục.

Lee Yi Kyung bất ngờ bị tố là kẻ biến thái

Loạt tin nhắn được cho là của Lee Yi Kyung và cô gái:

Lee Yi Kyung: Gửi ảnh chỗ đó của em đi nào. Cô gái: Em không thể gửi bây giờ được đâu. Em đoán là mình sẽ rất mong đợi 1 phần thưởng sau đó. Em nhớ anh lắm và tự hỏi liệu mình có thể nhận được 1 bức ảnh selfie hay không, nhưng có lẽ là không rồi. Lee Yi Kyung: Đồ khốn.

Lee Yi Kyung bị tố nhắn tin đòi cô gái gửi ảnh nhạy cảm cho mình

Lee Yi Kyung: Jennie, anh sẽ để vài người đàn ông Hàn Quốc hiếp dâm em đấy. Cô gái: Vâng, thưa anh. Vài người đàn ông Hàn Quốc ư? Lee Yi Kyung: Đúng rồi. Cô gái: Bao nhiêu người thế? Lee Yi Kyung: 3 người nhé? Cô gái: Anh có thể cho em biết là những ai được không? Người quen của anh à? Lee Yi Kyung: Đúng rồi, bạn thân của anh. ... Lee Yi Kyung: Cup ngực D à? Cô gái: Không. Lee Yi Kyung: Anh thích sự thành thật và trơ trẽn. Cô gái: Lên 1 cỡ nữa. Lee Yi Kyung: Cup ngực E ư? Cô gái: Em cũng thích sự thành thật. Đúng rồi đó. Lee Yi Kyung: Anh chưa từng thấy cup ngực E trước đây. Cô gái: Giờ thì anh đã thấy rồi đó.

Lee Yi Kyung còn được cho là có hàng loạt phát ngôn tục tĩu liên quan tới hiếp dâm và cup ngực của phụ nữ

Ngay trong tối 20/10, đại diện của Lee Yi Kyung đã mạnh mẽ lên tiếng phủ nhận tất cả các cáo buộc nhạy cảm liên quan tới nam nghệ sĩ. Trong thông báo nóng được đưa ra, công ty quản lý của tài tử họ Lee khẳng định sẽ nhờ đến pháp luật để bảo vệ danh dự và tên tuổi của anh.

Xin chào, đây là công ty quản lý Sangyoung. Trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những khán giả đã luôn ủng hộ và yêu mến nam diễn viên Lee Yi Kyung. Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành những hành động pháp lý mạnh mẽ để đáp trả đối tượng đã đăng tải và lan truyền thông tin sai lệch về Lee Yi Kyung. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chúng tôi sẽ đánh giá mức độ thiệt hại do những tin đồn sai sự thật mới đây gây ra và thận trọng thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết.

Lee Yi Kyung bước vào làng giải trí vào năm 2011, khi mới 22 tuổi. Nam diễn viên dần được chú ý nhờ đảm nhận vai phụ trong những bộ phim siêu hot như Vì Sao Đưa Anh Tới, Hậu Duệ Mặt Trời...

Tới năm 2021, tên tuổi Lee Yi Kyung mới thực sự vụt sáng qua siêu phẩm phòng vé Bỗng Dưng Trúng Số. Và đến năm 2024, nam diễn viên trở thành cái tên hot hòn họt khắp châu Á nhờ vai diễn “chồng tồi” trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi.

Lee Yi Kyung gây tiếng vang lớn nhờ vai diễn ấn tượng trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi

Nguồn: Koreaboo